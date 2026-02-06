Inversiones Coraín rehabilitó en 2018 la Casa del Escudo, que estaba en ruinas

El Museo de Bellas Artes de Asturias no intervino en el largo procedimiento judicial sobre la denominada Casa del Escudo, inmueble situado en la localidad de Coraín, en el concejo de Cangas de Onís. Así lo han explicado el empresario hispano-colombiano Manuel del Dago y la mercantil de su propiedad Inversiones Coraín SL.

"No es cierto que el Museo de Bellas Artes recupere la Casa del Escudo después de un conflicto que ha pasado por un Juzgado, la Audiencia Provincial y el Supremo por cuanto las partes contendientes han sido María Victoria Blanco del Dago e Inversiones Coraín SL, siendo la única referencia en el litigio al citado Museo de Bellas Artes la que aparecía en el testamento de Maxi Blanco (anterior propietario), fallecido en 2012. Ni el Museo de Bellas Artes, ni ninguna otra administración pública del Principado de Asturias han intervenido en el procedimiento", señalan Del Dago y la sociedad.

Destacan asimismo que tampoco es cierto que Manuel del Dago "‘se había hecho desde 2018 con el inmueble’, a modo de ‘okupa’, con el uso del término de forma tan peyorativa como inexacta, toda vez que el complejo que integran las viviendas que incluye la llamada Casa del Escudo quedó cerrado en el año 2000 por las obras de reforma y cerramiento que dirigió Maxi Blanco, hermano de María Victoria y extrañamente incluyendo dentro del complejo la propia Casa del Escudo".

Obras con licencias

"Por consiguiente", continúan, "cuando Maxi Blanco testó, el 7 de abril de 2010, y falleció, el 20 de abril de 2012, el inmueble llevaba, al menos, 13 años en manos de Inversiones Coraín, SL, sin ningún tipo de reclamación".

Inciden en que en 2018, la Casa del Escudo, "que estaba totalmente en ruina fue rehabilitada por Inversiones Coraín SL, llevando a cabo la ejecución de la obra la mercantil Ingeniería Terra SL con las preceptivas licencias administrativas". Más: "Desde el año 2000 hasta 2018 ni Maxi Blanco, que falleció en 2012, ni su hermana, cuestionaron la posesión continuada, pacífica e ininterrumpida, ni asumieron gastos e impuestos, ni se preocuparon de realizar el mantenimiento sobre la finca. Tampoco el Museo de Bellas Artes, ni ninguna otra administración pública del Principado de Asturias hizo ninguna reclamación al respecto", explican Manuel del Dago e Inversiones Coraín.

Añaden que se ha hecho referencia "a una denuncia penal por usurpación que propició un largo periplo de tres instancias, cuando lo cierto es que el proceso penal terminó con Auto de sobreseimiento libre de 1 de junio de 2018, dictado en las diligencias previas, del procedimiento abreviado 186/2018, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís, al no resultar acreditados indicios de criminalidad contra los denunciados", aclaran.

En cuanto a la entrega del inmueble, ocurrida hace unos días, manifiestan que "tuvo lugar como consecuencia de una orden de lanzamiento sin que el auto que desestimó la oposición a la ejecución formulada por nuestra representada, Inversiones Coraín SL, fuera firme".

"En el procedimiento judicial se ha discutido el título con el que se reclamaba la posesión por parte de la señora Blanco, hermana del difunto Maxi Blanco, cuestión meramente jurídica, derivada de unas disposiciones testamentarias", indican.

El anterior propietario de la Casa del Escudo, Maxi Blanco del Dago, dejó establecido que a su muerte legaría la propiedad (casa, finca y huerto) al Museo de Bellas Artes de Asturias. El recordado creador del Museo "Basilio Sobrecueva" de la cerámica y los relojes y destacado coleccionista falleció en 2012, pero el Museo de Bellas Artes tardó 11 años en aceptar el legado. El edificio, que goza de protección parcial es conocido también como Casa de Fernández Cueto y Noriega.

Futuro museo en Corao

Maxi Blanco del Dago legó también al Museo de Bellas Artes la Casa de Frassinelli, en Corao, conocida también como Casa del Alemán. La junta de gobierno de la entidad aceptó también el legado en junio de 2023., Legó asimismo al Museo las colecciones de cerámica y relojes, varios dibujos del propio Frassinelli, una pintura de Federico Madrazo. y un bajo situado en Cangas de Onís. El objetivo es que la Casa de Frassinelli se destine a un espacio museístico público y accesible en el que se exhiban los fondos artísticos recibidos.