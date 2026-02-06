El IV Descenso-Ascenso del río Sella y el III Descenso Invernal del Sella, a la vuelta de la esquina

Este 7 de febrero (sábado), se dilucidará la cuarta edición del Descenso-Ascenso del río Sella, a partir de las 16.00 horas; y el domingo, día 8, a las 12.00 horas, tendrá lugar la tercera edición del Descenso Invernal del Sella-Gran Premio CJ Solutions, pruebas organizadas por Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas (Parres) y el Club Neptuno Toni, de Infiesto (Piloña), en colaboración con la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, el colectivo Selleros y el Ayuntamiento de Parres. Además, son puntuables para la Liga de ríos Piloña-Sella, Gran Premio Astor Boat.

La salida del III Descenso-Ascenso del Sella será en tierra desde los aledaños del desaparecido puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas, para las tripulaciones K-2 y K-1, en categorías senior, sub- 23, mixtos, junior y veteranos (A y B), hombres y mujeres, rumbo a la mansa de La Veyera y posterior regreso a la capital parraguesa, donde estará localizada la pancarta de meta, frente al anfiteatro del Sella. En total 12 kilómetros de recorrido. Además, se permite la participación de K-2 combinada (palistas de diferentes clubes-, no puntuando para la clasificación por clubes.

Segundo itinerario

Se contempla un segundo itinerario, en esta ocasión para embarcaciones K-1 y C-1 de las categorías infantiles, y cadetes, chicos y chicas, con el recorrido comprendido desde aguas arriba del antaño puente Emilio Llamedo, hasta la zona de Remolina y retorno, en ascenso, de nuevo hasta las inmediaciones del citado anfiteatro del Sella, lugar elegido en esta ocasión para albergar la meta, siendo el trazado total de unos 3 kilómetros, aproximadamente. Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías de cadetes e infantiles.

En cuanto al III Descenso Invernal del Sella-Gran Premio CJ Solutions, constará del recorrido de 15 kilómetros entre el puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas (Parres), y el puente de San Román, en Lloviu, para las categorías siguientes: senior (hombre y mujer), K-1, K-2, C-1, C-2; sub- 23 (hombre y mujer) K-1,K-2, C-1 y C-2; Veteranos A y B, K-1, K-2, C-1 y C-2; cadetes y junior, K-1 (hombre y mujer). Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para cadetes y recomendado para el resto de las categorías.