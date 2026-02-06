Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IV Descenso-Ascenso del río Sella y el III Descenso Invernal del Sella, a la vuelta de la esquina

El piragüismo cobra protagonismo este primer fin de semana de febrero en la cuenca sellera

Una edición anterior de una prueba piragüística en el Sella.

Una edición anterior de una prueba piragüística en el Sella. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Este 7 de febrero (sábado), se dilucidará la cuarta edición del Descenso-Ascenso del río Sella, a partir de las 16.00 horas; y el domingo, día 8, a las 12.00 horas, tendrá lugar la tercera edición del Descenso Invernal del Sella-Gran Premio CJ Solutions, pruebas organizadas por Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas (Parres) y el Club Neptuno Toni, de Infiesto (Piloña), en colaboración con la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, el colectivo Selleros y el Ayuntamiento de Parres. Además, son puntuables para la Liga de ríos Piloña-Sella, Gran Premio Astor Boat.

La salida del III Descenso-Ascenso del Sella será en tierra desde los aledaños del desaparecido puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas, para las tripulaciones K-2 y K-1, en categorías senior, sub- 23, mixtos, junior y veteranos (A y B), hombres y mujeres, rumbo a la mansa de La Veyera y posterior regreso a la capital parraguesa, donde estará localizada la pancarta de meta, frente al anfiteatro del Sella. En total 12 kilómetros de recorrido. Además, se permite la participación de K-2 combinada (palistas de diferentes clubes-, no puntuando para la clasificación por clubes.

Segundo itinerario

Se contempla un segundo itinerario, en esta ocasión para embarcaciones K-1 y C-1 de las categorías infantiles, y cadetes, chicos y chicas, con el recorrido comprendido desde aguas arriba del antaño puente Emilio Llamedo, hasta la zona de Remolina y retorno, en ascenso, de nuevo hasta las inmediaciones del citado anfiteatro del Sella, lugar elegido en esta ocasión para albergar la meta, siendo el trazado total de unos 3 kilómetros, aproximadamente. Será obligatorio el uso de chaleco salvavidas para las categorías de cadetes e infantiles.

En cuanto al III Descenso Invernal del Sella-Gran Premio CJ Solutions, constará del recorrido de 15 kilómetros entre el puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas (Parres), y el puente de San Román, en Lloviu, para las categorías siguientes: senior (hombre y mujer), K-1, K-2, C-1, C-2; sub- 23 (hombre y mujer) K-1,K-2, C-1 y C-2; Veteranos A y B, K-1, K-2, C-1 y C-2; cadetes y junior, K-1 (hombre y mujer). Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para cadetes y recomendado para el resto de las categorías. 

