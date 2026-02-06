La Peruyal estrena directiva, pero mantiene el rumbo: "Es más una consolidación que un cambio"
Tres nuevos integrantes, con Fernando Martino Gutiérrez a la cabeza, se incorporan a la directiva de la sociedad con sede en Arriondas
María Terente Nicieza
La Sociedad La Peruyal abre nueva etapa con Fernando Martino Gutiérrez al frente, tras la última asamblea, un relevo que el propio presidente define más como continuidad que como ruptura: “Es más una consolidación que un cambio”. El mensaje que vertebra el inicio de mandato es el mismo que sostiene la vida de la asociación: “La fiesta no es de la Junta, sino de todos los socios”.
Fernando Martino explica que, pese al cambio de responsabilidad, su manera de entender el trabajo apenas varía. “Un poco eres la cara visible, pero realmente como todos trabajamos en sacar la fiesta adelante, tampoco es que importe mucho el cargo”, señala, recordando que hasta ahora ejercía como vocal y que el esfuerzo se reparte de forma natural: “Es algo entre todos, aquí todos sumamos y todos hacemos lo que podemos”. En su caso, la vinculación también es emocional y de raíz: “De la asociación formo parte desde que nací”.
La Peruyanza y la Pitanza
La nueva directiva, con tres incorporaciones, recoge el testigo de una etapa marcada por la modernización iniciada en 2020 y mantiene el rumbo. “Vamos a seguir con la misma continuidad de estos años y poco a poco intentaremos ver lo que podamos mejorar”, afirma el presidente. Sobre aquel cambio de hace seis años, Martino subraya el impulso social que trajo consigo: “hubo como un resurgir otra vez de la asociación”, y destaca el papel de las redes para que la gente se sintiera “más participativa”, antes de concluir que el relevo actual “es continuista”.
La agenda inmediata de la entidad ya está en marcha. “Ya estamos con los preparativos de la Peruyanza y la Pitanza”, detalla, situando la Peruyanza “el último viernes de mayo” y describiéndola como un encuentro vecinal y familiar: se convoca a un profesor de baile regional “para animar a la gente a recuperar la cultura de los bailes tradicionales y cada uno trae su propia comida”. A medio plazo, la asociación volverá a optar al reconocimiento de Pueblo ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias: “De momento nos vamos a presentar otra vez a Pueblo Ejemplar. Es la tercera vez que nos presentamos”.
Espíritu comunitario
Ese espíritu comunitario, insiste Martino, se sostiene en la participación real. “La gente se implica mucho, hay participación de todos los socios”, asegura, aunque admite margen para seguir sumando manos: “estamos mirando ahora que la gente que no participe lo haga y nos tenemos que juntar la nueva directiva para ir desarrollando nuevas ideas”. En la trastienda de la organización, señala un reto creciente: “organizar el desfile, porque cada vez se suman más carrozas y cada vez es más complicado que ese trayecto sea rápido”.
La Peruyal también busca equilibrio entre tradición y cambios. “Se implementó hace un par de años la noche joven, de DJs”, explica, pero marca como intocable “la comida en la concordia, eso sí que va a quedar para toda la vida”. Con una masa social en aumento: “2.800 este año, casi 3.000”, el presidente pide sostener lo esencial: “que sigan como hasta ahora disfrutando”.
La nueva junta directiva queda formada por Fernando Martino Gutiérrez (presidente), Luisa Pérez Toyos (vicepresidenta), David Fernández Cobián (secretario), Leticia Elvira Gutiérrez (tesorera) y los vocales José Ramón Gutiérrez Espinosa (nueva incorporación), Jorge Villar Herrero, Serxu Luaces Blanco, Germán San Martín Lago, Jorge Corzo Argüelles (nueva incorporación) y Fátima Peruyero Norniella (nueva incorporación).
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona