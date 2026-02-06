La Peruyal estrena directiva, pero mantiene el rumbo: "Es más una consolidación que un cambio"

La Sociedad La Peruyal abre nueva etapa con Fernando Martino Gutiérrez al frente, tras la última asamblea, un relevo que el propio presidente define más como continuidad que como ruptura: “Es más una consolidación que un cambio”. El mensaje que vertebra el inicio de mandato es el mismo que sostiene la vida de la asociación: “La fiesta no es de la Junta, sino de todos los socios”.

Fernando Martino explica que, pese al cambio de responsabilidad, su manera de entender el trabajo apenas varía. “Un poco eres la cara visible, pero realmente como todos trabajamos en sacar la fiesta adelante, tampoco es que importe mucho el cargo”, señala, recordando que hasta ahora ejercía como vocal y que el esfuerzo se reparte de forma natural: “Es algo entre todos, aquí todos sumamos y todos hacemos lo que podemos”. En su caso, la vinculación también es emocional y de raíz: “De la asociación formo parte desde que nací”.

La Peruyanza y la Pitanza

La nueva directiva, con tres incorporaciones, recoge el testigo de una etapa marcada por la modernización iniciada en 2020 y mantiene el rumbo. “Vamos a seguir con la misma continuidad de estos años y poco a poco intentaremos ver lo que podamos mejorar”, afirma el presidente. Sobre aquel cambio de hace seis años, Martino subraya el impulso social que trajo consigo: “hubo como un resurgir otra vez de la asociación”, y destaca el papel de las redes para que la gente se sintiera “más participativa”, antes de concluir que el relevo actual “es continuista”.

La agenda inmediata de la entidad ya está en marcha. “Ya estamos con los preparativos de la Peruyanza y la Pitanza”, detalla, situando la Peruyanza “el último viernes de mayo” y describiéndola como un encuentro vecinal y familiar: se convoca a un profesor de baile regional “para animar a la gente a recuperar la cultura de los bailes tradicionales y cada uno trae su propia comida”. A medio plazo, la asociación volverá a optar al reconocimiento de Pueblo ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias: “De momento nos vamos a presentar otra vez a Pueblo Ejemplar. Es la tercera vez que nos presentamos”.

Espíritu comunitario

Ese espíritu comunitario, insiste Martino, se sostiene en la participación real. “La gente se implica mucho, hay participación de todos los socios”, asegura, aunque admite margen para seguir sumando manos: “estamos mirando ahora que la gente que no participe lo haga y nos tenemos que juntar la nueva directiva para ir desarrollando nuevas ideas”. En la trastienda de la organización, señala un reto creciente: “organizar el desfile, porque cada vez se suman más carrozas y cada vez es más complicado que ese trayecto sea rápido”.

La Peruyal también busca equilibrio entre tradición y cambios. “Se implementó hace un par de años la noche joven, de DJs”, explica, pero marca como intocable “la comida en la concordia, eso sí que va a quedar para toda la vida”. Con una masa social en aumento: “2.800 este año, casi 3.000”, el presidente pide sostener lo esencial: “que sigan como hasta ahora disfrutando”.

La nueva junta directiva queda formada por Fernando Martino Gutiérrez (presidente), Luisa Pérez Toyos (vicepresidenta), David Fernández Cobián (secretario), Leticia Elvira Gutiérrez (tesorera) y los vocales José Ramón Gutiérrez Espinosa (nueva incorporación), Jorge Villar Herrero, Serxu Luaces Blanco, Germán San Martín Lago, Jorge Corzo Argüelles (nueva incorporación) y Fátima Peruyero Norniella (nueva incorporación).