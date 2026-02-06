La Policía local de Cangas de Onís cerró 2025 con más de 2.600 intervenciones

La Policía Local de Cangas de Onís cerro el año 2025 con un balance "muy positivo" de actividad, consolidándose como "un servicio público esencial, cercano y altamente implicado en la seguridad, la convivencia y el día a día del municipio", según las autoridades municipales.

A lo largo del año, el cuerpo atendió 3.066 llamadas y protagonizó 2.682 intervenciones, que abarcaron desde la seguridad vial y ciudadana hasta la gestión administrativa, la atención social y el apoyo en eventos culturales, deportivos y festivos. Un volumen de trabajo que refleja una demanda constante de servicio y una gran diversidad de funciones.

En materia de tráfico y seguridad vial, se realizaron 675 intervenciones, con especial atención a la regulación del tráfico escolar, eventos multitudinarios, control del estacionamiento y respuesta a accidentes, contribuyendo a una movilidad más segura y ordenada.

Violencia de género

La seguridad ciudadana volvió a ser una prioridad, con más de 500 actuaciones, incluyendo asistencia a personas mayores o vulnerables, colaboración con Guardia Civil y servicios de Emergencia, intervenciones sanitarias y actuaciones preventivas para preservar el orden público. Destaca también la participación activa en el sistema VioGén, reforzando la protección y el seguimiento de víctimas de violencia de género en coordinación con otras administraciones.

La Policía Local desempeñó además un papel clave en la policía administrativa, con cerca de 800 actuaciones, gestionando denuncias, inspecciones, notificaciones, control de ocupación de la vía pública y atención directa a la ciudadanía. "Un trabajo muchas veces silencioso, pero fundamental para el buen funcionamiento municipal", destacan los dirigentes locales.

Especial mención merece la gestión de objetos perdidos, con 306 objetos custodiados y un alto porcentaje de devoluciones a sus propietarios, así como las intervenciones con animales, la mediación en conflictos privados y la atención a incidencias en la vía pública.

"Compromiso y profesionalidad"

Durante 2025, la Policía Local también participó en más de 37 operativos especiales vinculados a fiestas, eventos deportivos y celebraciones tradicionales, demostrando "una gran capacidad de planificación, coordinación y adaptación, especialmente en los meses de mayor afluencia turística".

Desde la Jefatura se ha destacado "el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de todos los agentes, que han sabido optimizar los recursos disponibles y garantizar la prestación del servicio incluso en contextos de alta carga de trabajo".

Noticias relacionadas

"El balance de 2025 confirma que la Policía Local de Cangas de Onís es un pilar fundamental de la convivencia, la seguridad y la atención ciudadana, y sienta una base sólida para seguir avanzando en la mejora continua del servicio en los próximos años", concluyen los dirigentes municipales.