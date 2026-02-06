"Populismo y ruido para tapar la mala gestión": el PSOE arremete contra el alcalde de Llanes por "alimentar polémicas estériles"

"Asistimos con preocupación, y también con cansancio, a la deriva populista del alcalde de Llanes (Enrique Riestra), más centrado en generar titulares y polémicas artificiales que en gestionar con seriedad los problemas reales del concejo", ha señalado el PSOE local. Los socialistas salen al paso de las recientes declaraciones y el episodio de las cartas en catalán, que a su juicio "no son más que una maniobra de distracción, un populismo de libro que pretende ocultar una realidad incuestionable: el Ayuntamiento de Llanes no ejecuta, no planifica y no responde a las necesidades de sus vecinos y vecinas".

El PSOE destaca que mientras se habla de "supuestos ninguneos, los datos municipales son demoledores. En 2025 la ejecución de las inversiones del presupuesto local apenas superan el 20%. Es decir, de cada 100 euros para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Llanes, solo invirtieron 20 euros. Se presupuesta mucho, se anuncian cifras grandilocuentes y se vende humo, pero el dinero no llega a la calle. No llega a las familias, no llega a la villa ni a los pueblos del concejo. Esa es la verdadera falta de respeto institucional", critica.

El área de Urbanismo, colapsada

Según los socialistas, "uno de los fracasos más evidentes" del actual equipo de gobierno es "la ausencia total de una política de vivienda pública. Tras más de diez años gobernando, no han impulsado ni una sola vivienda de precio asequible para las familias de Llanes. No lo hicieron y tampoco contemplan un plan para garantizar vivienda pública en el nuevo plan urbanístico. La vivienda es hoy el principal problema del concejo y, sencillamente, no les importa", apuntan.

A esta falta de proyecto se suma, añade el PSOE llanisco, "el colapso absoluto del área de Urbanismo. Hay familias que llevan más de dos años y medio esperando una licencia para poder construir su hogar, y proyectos de rehabilitación paralizados por el caos organizativo del bipartito. Esto no es una anécdota: es una forma de gobernar que bloquea el futuro del concejo", alerta.

"Un ejemplo palmario"

Los socialistas consideran "un ejemplo palmario de la falta de diligencia de Riestra y su bipartito" (Vecinos x Llanes gobierna en coalición con el PP) la situación del Casino de Llanes, Bien de Interés Cultural (BIC): "Su estado de conservación es lamentable pese a los anuncios reiterados durante años. Antes de las elecciones, todo el equipo de gobierno protagonizó una puesta en escena claramente electoralista anunciando inversiones de miles de euros que nunca llegaron a ejecutarse. Cabe preguntarse", añade el PSOE, "para qué quiere el Ayuntamiento acumular dinero si no es capaz ni de conservar su patrimonio histórico".

Frente a esta "gestión fallida", el único partido de la oposición municipal considera que resulta "especialmente grave" que el Alcalde intente "confundir deliberadamente a la ciudadanía sobre las inversiones que recibe Llanes de otras administraciones".

"Excusa, victimismo y ruido"

"Llanes no puede permitirse un gobierno municipal instalado permanentemente en la excusa, el victimismo y el ruido", exponen los socialistas, que añaden: "Cuando un Ayuntamiento es incapaz de ejecutar su propio presupuesto, de desbloquear licencias, de proteger su patrimonio o de ofrecer una sola vivienda pública en más de una década, el problema no es el idioma de una carta ni el trato de otras administraciones: el problema es la incompetencia en la gestión. Convertir el populismo en estrategia no tapa los expedientes paralizados ni las oportunidades perdidas", resaltan.

"Desde el PSOE de Llanes lo decimos con claridad: menos propaganda y más responsabilidad. Menos buscar culpables fuera y más asumir las propias obligaciones", manifiesta el PSOE local. "Llanes necesita un Ayuntamiento que trabaje para su gente, que transforme los recursos en soluciones y que piense en el futuro del concejo, no en el próximo titular. Frente al ruido y la confrontación artificial, seguiremos defendiendo una política seria, útil y centrada en los vecinos y vecinas, porque gobernar no es provocar: gobernar es cumplir, no crispar ni enfrentar", concluye.