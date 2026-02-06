El PSOE acusa al Arzobispado de romper el consenso sobre Covadonga: "El proyecto de Les Llanes es decisivo para el futuro del santuario y de Asturias"

"El proyecto de Les Llanes es decisivo para el futuro de Covadonga y Asturias". Es la firme convicción de Vanesa González, secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, al valorar el desbloqueo definitivo de una iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento, pero cuestionado por la Iglesia de Asturias.

González ha expresado su respaldo al proyecto, que ya se está ejecutando, y que recibió "luz verde" durante la última reunión del patronato del Real Sitio de Covadonga, en la que el voto conjunto de los representantes autonómicos y municipales permitió superar la oposición manifestada por las autoridades eclesiásticas, que abogaron por buscar el consenso y que sostienen que el proyecto de Les Llanes no soluciona el principal problema del santuario, que según explica son los accesos al mismo.

"Décadas de parálisis"

Según ha defendido la dirigente socialista, el impulso al proyecto de Les Llanes fue una decisión adoptada "con determinación, por el bien común de Asturias", que pone fin a "décadas de parálisis" en una infraestructura considerada estratégica, ya que fue anunciada por primera vez hace veinte años. "No permitiremos que la modernización de Covadonga se vea afectada por bloqueos innecesarios ni por disputas ajenas a la realidad de lo que nuestra región necesita".

Obras en la finca de Les Llanes, en Covadonga. / Ramón Díaz

La secretaria general del PSOE cangués ha calificado el desbloqueo del proyecto como un "acto de responsabilidad", que supone "un paso decisivo hacia el futuro de Covadonga y Asturias" y "un triunfo de la política útil, una política que antepone el bienestar de los asturianos a los bloqueos innecesarios".

Consenso roto

El consenso institucional entre el Ayuntamiento y el Principado es, según su visión, "una garantía para nuestra economía y nuestro progreso. Covadonga es el corazón de Asturias, y no puede quedarse atrás. Este proyecto no solo facilita el acceso a uno de nuestros mayores patrimonios, sino que también asegura el futuro de la región, adaptándose a los tiempos que vivimos", ha declarado.

Con relación al distanciamiento del Arzobispado, que a su juicio fue el que rompió el consenso que había imperado en el patronato desde hacía décadas, la dirigente socialista ha recordado que la solidez del proyecto no puede quedar condicionada a la unanimidad, aunque esta sería lo "ideal". En su opinión, la legitimidad de una inversión de 1,7 millones de euros, financiada con fondos europeos y respaldada por el Principado, no depende exclusivamente de ese acuerdo total.

"Nostalgia de tutela"

González considera llamativo que, tras tantas décadas de parálización, se cuestionen ahora aspectos técnicos de un proyecto ya definido y con financiación asegurada, y ha aludido a una "nostalgia de tutela" por parte de las autoridades eclesiásticas, que, a su juicio, remite a épocas pasadas en las que era necesario "pedir permiso para avanzar en las infraestructuras" de interés general. La mandataria socialista ha incidido en que la gestión del futuro de Covadonga requiere "serenidad y rigor", y alejarse del debate superficial. "Las instituciones tienen el deber de actuar con la seriedad que exige un asunto de tal envergadura, con la mirada puesta en el largo plazo", ha dicho.

"No estamos ante una cuestión que se resuelva en los hilos de redes sociales o en la volatilidad de un 'like'. Los debates sobre la modernización de Covadonga y el bienestar de los asturianos deben encontrar su escenario natural en los espacios adecuados, no en el frenesí de la polémica digital", ha señalado Vanesa González.

"Dar la cara ante los ciudadanos"

En relación con las que denomina "acusaciones de unilateralidad" surgidas tras el desacuerdo en el Patronato, Vanesa González ha defendido la necesidad de combinar diálogo y toma de decisiones. "El diálogo siempre debe ser constante, pero el consenso no puede convertirse en la excusa para el bloqueo. La verdadera responsabilidad política consiste en tomar decisiones, ejecutar presupuestos y dar la cara ante los ciudadanos", ha expuesto.

"Mientras algunos se pierden en la estética de las soluciones y alimentan la controversia, el Alcalde (José Manuel González Castro, del PP) y el Principado garantizan la inversión real que nuestra región necesita. El progreso no puede esperar más", ha sentenciado Vanesa González.

"Palabras vacías"

En su opinión, la cooperación entre administraciones es clave para poner fin a las demoras que, según ha dicho, han lastrado el progreso del territorio. "Covadonga ya no espera por milagros ni por discursos grandilocuentes. Cangas y Asturias avanzan gracias a la cooperación entre administraciones que apuestan por el progreso y el bienestar de nuestros vecinos", ha subrayado.

"El futuro de nuestra región se construye con decisiones claras, con compromisos firmados y con inversiones reales", ha detallado, antes de concluir que es momento de dejar atrás "las palabras vacías" que no han contribuido al desarrollo de Asturias en las últimas dos décadas, ha concluido.