El PSOE denuncia el "caos financiero" del Ayuntamiento de Colunga y anuncia que nos apoyará más créditos

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Colunga ha denunciado el "caos financiero" que vive el Ayuntamiento, gobernado por Foro Asturias. El PSOE local votó en el último pleno en contra en contra de la incorporación de crédito presentada por el equipo de gobierno, argumentando ese motivo, junto con "la ausencia de presupuestos municipales, la falta de diálogo con la oposición y la incertidumbre sobre la deuda real con la empresa Gremoba, encargada del suministro eléctrico".

Durante la sesión plenaria, la portavoz socialista, Sandra Cuesta, que reprochó al alcalde, José ángel Toyos, la situación del Ayuntamiento. "No se puede pedir a esta Corporación que apruebe más gasto cuando ni siquiera se han presentado unos presupuestos municipales", argumento. El Grupo Socialista considera que el Ayuntamiento "no puede seguir gobernando a base de parches, modificaciones y ampliaciones sin un marco económico claro y actualizado".

"Falta de diálogo y de transparencia"

Asimismo, critica la "falta de diálogo y de transparencia", recordando que no se ha convocado "ni una sola reunión de negociación con la oposición para definir las prioridades del municipio". Según apuntan los socialistas, siguen sin conocerse "los pormenores de los proyectos que pretenden financiarse, bajo qué criterios o con qué planificación".

La portavoz socialista alerta además sobre un asunto que califica de "todavía más grave": la falta de información precisa sobre la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa Gremoba. El equipo de gobierno sostiene que la deuda supera el medio millón de euros, pero que la compañía eleva la cantidad a más de dos millones, "tras años de facturación irregular y ausencia de control administrativo", según Cuesta.

"¿Cómo pretende que aprobemos nuevas incorporaciones de crédito si ni siquiera conocemos con exactitud el agujero económico que arrastran nuestras cuentas?", cuestiona la portavoz socialista.

Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista sostiene que "lo responsable hoy es votar en contra", y subraya en que no apoyará más gasto (a lo largo de la legislatura ha habido incorporaciones de crédito aprobadas gracias al voto socialista) "sin presupuestos, sin diálogo y sin un diagnóstico financiero fiable".

Condena contra el Ayuntamiento

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista de Colunga lamenta la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, que condena al Ayuntamiento a pagar 2.484 euros en salarios impagados a una trabajadora del polideportivo municipal, tras el incumplimiento de la empresa concesionaria. La resolución es firme y sin recurso.

El PSOE recuerda que este fallo es el primero de tres procedimientos, debido a la insolvencia de la empresa y al retraso de más de un año en la licitación del servicio bajo el mandato del actual Alcalde.

Los socialistas denuncian que este retraso y la "falta de planificación" han provocado el cierre prolongado del polideportivo, "dejando a cientos de usuarios sin servicio y llevando a los trabajadores a acumular hasta seis meses sin cobrar, forzando huelgas y protestas". El Grupo Socialista exige al regidor que asuma su responsabilidad política, que ofrezca explicaciones claras y que garantice "que no se repetirán situaciones de mala gestión que terminen generando perjuicios económicos para el municipio".