Actuación de la Confederación Hidrográfica en el río Ponga, en la localidad de Sellañu
La obra cuenta con un presupuesto inicial de 5.000 euros
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) acaba de iniciar los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Ponga en las inmediaciones de la localidad de Sellañu, dentro del término municipal de Ponga.
La actuación se ejecuta a lo largo de un tramo de 50 m y cuenta con un presupuesto inicial de 5.000 euros. Las labores principales consisten en la retirada de varios árboles caídos, así como otros restos vegetales acumulados, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.
Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.
En el año 2025 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Asturias fue de 2,8 millones de euros, repartida en 139 actuaciones en 45 municipios.
