El Carnaval infantil de Cangas de Onís, el domingo 15

El próximo 15 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en la carpa habilitada para la ocasión en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial, tendrá lugar el Carnaval Infantil de Cangas de Onís de 2026, donde los peques disfrutarán de juegos, bailes y, por supuesto, degustarán una chocolatada, además de participar en el gran desfile. La organización de la actividad corre a cargo del Ayuntamiento cangués.