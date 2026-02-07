El Carnaval infantil de Cangas de Onís, el domingo 15
El próximo 15 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en la carpa habilitada para la ocasión en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial, tendrá lugar el Carnaval Infantil de Cangas de Onís de 2026, donde los peques disfrutarán de juegos, bailes y, por supuesto, degustarán una chocolatada, además de participar en el gran desfile. La organización de la actividad corre a cargo del Ayuntamiento cangués.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona