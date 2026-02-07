Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval infantil de Cangas de Onís, el domingo 15

Dos participantes en una edición anterior del Carnaval infantil de Cangas de Onís.

Dos participantes en una edición anterior del Carnaval infantil de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El próximo 15 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en la carpa habilitada para la ocasión en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial, tendrá lugar el Carnaval Infantil de Cangas de Onís de 2026, donde los peques disfrutarán de juegos, bailes y, por supuesto, degustarán una chocolatada, además de participar en el gran desfile. La organización de la actividad corre a cargo del Ayuntamiento cangués.

