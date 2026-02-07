Enrique Riestra, alcalde de Llanes: "Lo importante ahora es aprobar el Plan General y desbloquear la Reserva de Suelo de Poo"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, aboga por la prudencia y ha destacado la necesidad de contar con informes técnicos rigurosos antes de pronunciarse sobre la posible declaración de zonas tensionadas del mercado del alquiler en el concejo. El regidor, de Vecinos x Llanes (VxLl), comparte con la Consejería de Vivienda el diagnóstico sobre los problemas del sector, pero subraya que el procedimiento se encuentra en una fase "muy inicial" y que existen "otras prioridades" que requieren más atención y una colaboración estrecha con el Gobierno del Principado.

Riestra explica que, si bien la declaración de la figura de las zonas tensionadas es "uno de los posibles remedios para este diagnóstico que compartimos", hay otras medidas "más fáciles de explorar" en este momento. Entre ellas, destaca dos proyectos clave para el municipio: la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), y el desarrollo de la Reserva Regional de Suelo de Poo para la construcción de viviendas públicas, un proyecto prometido por el Principado hace dos décadas. "Seguramente eso aliviaría muchísimo el mercado del alquiler de vivienda", afirma.

Acciones "autónomas"

El regidor también subraya acciones municipales "autónomas" en ese sentido, como la moratoria en las licencias para viviendas de uso turístico aprobada en Llanes. Sobre el procedimiento concreto de las zonas tensionadas, Riestra indica que el Ayuntamiento aún está a la espera de recibir los informes preceptivos del Principado. "Como administración, nos tienen que mandar informes; no somos un alegante particular", matiza, y añade que los técnicos municipales deben elaborar sus propios informes para una tramitación correcta, aunque reconoce que la decisión es "potestad del Principado", que plantea que sean zonas tensionadas Llanes, Posada, Nueva, Celoriu, Barru y Poo.

El Alcalde muestra reticencias a formarse un criterio definitivo sobre las zonas tensionadas basándose en la escasa documentación que ha recibido hasta la fecha. "Cuando nos hablaron de las zonas tensionadas (hace justo un año), y compartimos el diagnóstico, (los dirigentes de la Consejería) nos trajeron una documentación que son tres hojas de Word. Nadie, en su sano juicio, ninguna administración responsable, puede dar una respuesta con tres hojas de Word", explica.

Informe de la Universidad de Oviedo

Enrique Riestra insiste en que cualquier administración "funciona con documentación" y que, en este caso, aún no la hay que acredite suficientemente la propuesta autonómica. "Una noticia en prensa, después de una conversación con tres páginas Word, creo que no es lo suficientemente riguroso", añade Frente a esa documentación inicial, el regidor pone en valor el estudio encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Oviedo sobre la misma materia. Es "un informe mucho más riguroso que tres páginas Word. Ese sí que es un informe real", afirmó.

En su argumentación, Riestra deja clara su voluntad de no forzar enfrentamientos con la Consejería competente, actualmente en manos de Izquierda Unida (IU). En un momento crucial para proyectos que considera vitales. "No quiero tener ningún desencuentro con una consejería que es fundamental para el futuro de Llanes en temas tan importantes como el Plan General o la Reserva Regional de Suelo. Esas son las dos principales necesidades del concejo", manifiesta.