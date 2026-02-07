Todo preparado para la 40ª edición de la Gala Nacional de Piragüismo, este sábado, en Gijón
Se entregarán los trofeos a los mejores piragüistas, árbitros y entrenadores de las temporadas 2024 y 2025
El próximo sábado, 14 de febrero, el Salón de Actos del Palacio de Congresos de Gijón será el lugar en el que la Real Federación Española de Piragüismo, que lidera el parragués Javier Hernanz Agüeria, celebrará la cuadragésima edición de la Gala Nacional de Piragüismo.
En la Gala se reunirán los mejores palistas españoles de cada una de sus disciplinas y, en la misma, se entregarán los trofeos a los mejores piragüistas, árbitros y entrenadores de las temporadas 2024 y 2025.
Estos trofeos subrayan el trabajo que hacen nuestros deportistas en las competiciones internacionales y están basados en los resultados conseguidos a lo largo de la temporada. De este modo, tanto las categorías Junior, Sub 23, Seniors y Paracanoe recibirán en la Gala este reconocimiento de parte de todo el piragüismo español.
Además, se hará entrega de los trofeos a los mejores entrenadores y árbitros nacionales y se premiarán las dos acciones más deportivas y humanas de los dos últimos años ocurridas en nuestro deporte.
En la XL Gala Nacional del Piragüismo, también se darán los premios ‘Leyenda’ que reconocen toda una carrera deportiva dedicada a la piragua.
Por otra parte, la Real Federación Española de Piragüismo, en su afán por seguir estrechando lazos con las instituciones públicas, a través de su presidente, ha mantenido días atrás un cordial encuentro en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional de Madrid con su director general, Francisco Pardo Piqueras.
El encuentro entre Javier Hernanz, presidente de la RFEP, y Francisco Pardo Piqueras, se ha desarrollado como una reunión entre dos instituciones que viven un gran momento y que colaboran y trabajan juntas haciendo que, muchos de nuestros deportistas internacionales, puedan lograr sus objetivos merced a las ayudas que llegan por parte de la Policía Nacional a través de la Agrupación Deportiva.
Javier Hernanz también le trasladó al director general de la Policía, los grandes resultados obtenidos a lo largo de 2025 en todas las disciplinas, donde el Cuerpo ha sido representado en muchos campeonatos por muchos palistas que pertenecen a la Agrupación.
Asimismo, han planteado el estudio de un nuevo plan, por medio del cual más piragüistas puedan conseguir hacer una carrera en la Policía Nacional.
