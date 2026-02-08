Una queja por años de abandono del camino a una casa en Pivierda dinamita el Pleno de Colunga

Aurelio Pereira Nava, vecino de Pivierda desde 2003, asegura que el camino de acceso a su vivienda se ha vuelto intransitable para un coche “ordinario” tras años de paso de maquinaria forestal y denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento de Colunga pese a haber presentado numerosos escritos desde 2019. El afectado protagonizó un altercado durante el reciente Pleno municipal celebrado el pasado miércoles, al levantarse para increpar al alcalde con el objetivo, según explica, de obtener una respuesta pública tras “años de escritos sin respuesta”.

Un camino dañado por el tránsito forestal

El origen del problema se remonta a un vial que “hace años unía los pueblos de Pivierda y Fano” y que, según relata Pereira, fue arreglado por última vez en 2007 con la colaboración del Ayuntamiento de entonces y la comisión de vecinos de Pivierda. Entre 2015 y 2018, añade, el camino fue utilizado de forma intensiva por maderistas para el transporte de eucalipto desde montes cercanos, lo que acabó por deteriorar gravemente el firme.

“Por aquí pasaron miles de toneladas de madera y aguanté porque me aseguraron que cuando terminaran lo arreglarían, pero después nadie quiso saber nada”, afirma el vecino, que sostiene que el tránsito continuado de maquinaria pesada dejó el acceso “impracticable” para un turismo. El tramo afectado, precisa, tiene unos 1.150 metros de longitud y “dos puntos concretos” especialmente dañados.

Escritos sin respuesta y falta de desbroce

Pereira asegura que en 2019 presentó su primer escrito de reclamación, cuando gobernaba el PSOE, y que desde entonces ha registrado “numerosos escritos más” sin obtener respuesta ni una solución efectiva. También critica la falta de desbroce mecánico del camino. Según explica, confiaba en que se realizara este año, pero sostiene que no se llevó a cabo porque, tal y como le trasladó el alcalde, “las máquinas de la empresa eran muy grandes y no podían acceder a ese camino”, una explicación que considera insuficiente.

El vecino rechaza además que su actuación estuviera promovida por la oposición, como apuntó el alcalde tras el incidente. “No soy ningún mandado del Partido Popular, ya les reclamé lo mismo a todos, al PSOE y al PP. Yo lo que quiero es que cumplan las leyes”, replica. “Que pongan el camino como estaba antes que tienen obligación de hacerlo”, reclama.

El pleno como último recurso

Sobre su decisión de acudir al Pleno, Pereira sostiene que se produjo tras agotar otras vías: explica que lo hizo para “llamar la atención pública” ante la ausencia de respuesta administrativa. Y advierte que dará nuevos pasos si no se actúa. Plantea denunciar el caso ante el Seprona y acudir al contencioso-administrativo. “No voy a seguir viviendo así y esperando que esta gente se burle”, zanja.

La versión del alcalde

Por su parte, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, contextualizó la situación y defendió la postura municipal. El regidor señaló que el vecino “compró una casa en su día, en medio de un monte y tiene un camino para acceder a él con una fuerte pendiente”. Añadió que “ahora mismo, con este tiempo y las lluvias, no es aconsejable arreglar el camino, hay que esperar a que llegue el buen tiempo”.

Toyos subrayó además que se trata de “un camino y una zona forestal y agrícola” y consideró que “pensar que en ese camino va a poder pasar un coche es impensable, mínimo maquinaria agrícola o un todoterreno, como está accediendo ahora mismo a su casa”.

Coste elevado y límites presupuestarios

El alcalde apuntó que uno de los principales obstáculos es el coste de la actuación. “Es un camino con un alto coste, que el Ayuntamiento de Colunga no puede asumir ahora mismo”, afirmó, explicando que “hormigonar ese camino o parte del camino es un gasto muy fuerte, habría que echar mucha capa de hormigón, porque pasa maquinaria forestal con mucho peso”.

También aludió a las limitaciones presupuestarias del Consistorio. “Yo puedo hacer pequeños arreglos, pero para una inversión importante como esta, estoy en minoría y yo del remanente no puedo tirar si no tengo el apoyo de la oposición”, indicó.

Visita técnica pendiente

Pese a ello, Toyos ratificó su compromiso de revisar la situación sobre el terreno. “Estamos pensando visitarlo la semana que viene junto la Policía Local, a petición del vecino”, señaló, una inspección que, según explicó, servirá para “valorar qué hay que aportar al camino”.