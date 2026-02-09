Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Miguel Llorens López y Tomás Peruyero García (SCD Ribadesella), en la modalidad de K-2, así como Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), este en K-1, redondearon el fin de semana imponiéndose, este domingo, en el III Descenso Invernal del Sella-Gran Premio CJ Solutions, sobre una distancia de 15 kilómetros, dilucidado entre los aledaños del desaparecido puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres), y el puente de San Román, en Lloviu. Tanto esta prueba como la del sábado, el Descenso-Ascenso del río Sella, eran puntuables para la Liga de ríos Piloña-Sella.

Llorens y Peruyero, la novedosa dupla de La Cultural riosellana en este arranque de temporada, invirtió un tiempo de 54.38.92, aventajando en poco más de 4 segundos a sus más inmediatos perseguidores Pelayo Palicio Rodríguez y Daniel Jesús Pérez Garcia. Terceros en esa misma categoría y modalidad fueron el gallego Jesús Rodríguez León y el corverano Miguel Fernández Castañón (Fluvial O Barco), a 8 segundos de los flamantes campeones.

En K-1, Alberto Plaza hizo un registro de 54.39.47. Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura) y Manuel Garaycoechea (Los Rápidos-Jaire Aventura), coparon la segunda y tercera posición, respectivamente, a 1 minuto y 25 segundos del cangués. Cuarto K-1 senior fue otro palista de Cangas de Onís, ahora en las filas del Piragüismo El Sella de Ribadesella, Javier Sánchez García (56.06.57).

Reseñar, como dato anecdótico, el séptimo puesto del presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, que hizo barco de equipo con Milín Llamedo Álvarez (Los Rápidos-Jaire Aventura) tras completar el recorrido en 1 hora 1 minuto y 35 segundos. Por otro lado, en mujer senior K-1 volvió a ganar la palentina Mara Santos García (Fuentes Carrionas) con 1 hora 7 minutos y 59 segundos; mientras, la clasificación por clubes la lideró la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, por delante de Los Rápidos-Jaire Aventura y del Piragüismo El Sella.