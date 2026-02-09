El PP de Ponga denuncia la “mala gestión” del Ayuntamiento en el servicio de ayuda a domicilio del concejo

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponga denunció la situación en la que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio del concejo de Ponga, calificándolo como un servicio “en situación de colapso y deterioro extremo,” señalando que se trata de "un servicio esencial en un territorio especialmente vulnerable por su envejecimiento y dispersión geográfica.”

A juicio de los populares, la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, es la máxima responsable política de esta situación: “Sus decisiones en materia de personal, incluidos los despidos que han supuesto indemnizaciones elevadas tras décadas de servicio público, han dejado al concejo sin capacidad operativa para garantizar la atención básica a las personas dependientes del municipio.”

“Estamos ante una situación insostenible: usuarios que pasan semanas sin recibir atención, horarios incumplidos, cambios constantes de personal y una organización improvisada que convierte un derecho social en una prestación absolutamente precaria. Se está fallando a quienes más protección necesitan. Hablamos de personas mayores o dependientes. La gravedad es aún mayor en un concejo como Ponga, donde los desplazamientos pueden alcanzar una hora por carreteras complejas y donde la atención requiere dedicaciones prolongadas según el grado de dependencia. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de una planificación rigurosa, estabilidad de plantillas y gestión profesional, y por desgracia, nada de eso existe en Ponga,” censuraron los populares.

En esta misma línea, los concejales del PP de Ponga, afirmaron que "el resultado de años de mala gestión ha derivado en un servicio desbordado, sin recursos humanos suficientes y sin una dirección clara para dar respuesta a las necesidades de los vecinos". Una situación que, según señalaron los concejales del PP, se extiende a otros ámbitos, como la residencia de mayores, que, tras asumir su gestión directa el Ayuntamiento, tampoco ha experimentado “mejora alguna”; al contrario, se percibe un “empeoramiento” en la organización y en la calidad del servicio.

Ante esta situación, el grupo municipal del Partido Popular de Ponga exige al Gobierno local un plan urgente de refuerzo de personal, la reorganización inmediata del servicio con criterios profesionales, una garantía efectiva de cobertura los siete días de la semana, y, además, que la alcaldesa dé explicaciones sobre cómo piensa revertir esta situación.

“Ponga no puede permitirse una gestión improvisada en algo tan fundamental como la ayuda a domicilio y la atención de nuestros mayores y de las personas con dependencia,” concluyeron.