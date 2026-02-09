Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El riosellano Miguel Llorens y el parragués Tomás Peruyero triunfan en el IV Descenso-Ascenso del río Sella

El cangués Alberto Plaza, en hombres, y la palentina Mara Santos, en mujeres, ganadores en la modalidad de K-1

Llorens Peruyero y Alberto Plaza se saludan tras la victoria. / J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El riosellano Miguel Llorens López y el parragués Tomás Peruyero García (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), se proclamaron vencedores absolutos de la cuarta edición del Descenso-Ascenso del río Sella, dilucidado el sábado. La prueba estuvo organizada por Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas (Parres) y el Club Neptuno Toni, de Infiesto (Piloña), en colaboración con la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, el colectivo Selleros y el Ayuntamiento de Parres. 

La salida del III Descenso-Ascenso del Sella fue en tierra desde los aledaños del desaparecido puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas, en dirección a la mansa de La Veyera y posterior regreso a la capital parraguesa, donde estaba situada la pancarta de meta, frente al anfiteatro del Sella. En total 12 kilómetros de recorrido. Los ganadores invirtieron en el trazado un tiempo de 52.14.46; en segunda posición quedaron Jesús Rodríguez León y Miguel Fernández Castañón (Fluvial O Barco); y en tercer lugar Pelayo Palicio Rodríguez y Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia).

En la modalidad de K-1, victoria del cangués Alberto Plaza Sagredo con la elástica de su nuevo equipo en la presente temporada de 2026, el Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís, tras completar el recorrido en 52.23.67. La segunda plaza en esa misma categoría senior hombres fue para el argentino Manuel Garaycochea (Los Rápidos-Jaire Aventura); completando el podio el sotobarqueño Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura).

En mujeres senior K-1 se impuso la incombustible Mara Santos García (Club Piraguismo Fuentes Carrionas), con un registro de 1 hora 13 minutos y 20 segundos; en tanto, en mixto senior K-2, fueron primeros Pedro Andrés García y Mónica Piñeiro Varela (Fluvial Castrelo de Miño) La clasificación general por clubes la encabezó La Ribera-Oviedo Kayak, por delante de Los Cuervos de Pravia y de los anfitriones, Los Rápidos-Jaire Aventura. Tomaron parte en la prueba palistas de una veintena de clubes, tanto asturianos como de otras comunidades autónomas.

