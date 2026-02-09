Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el carnaval de Arriondas este año

La programación se desarrollará entre el 16 y el 22 de febrero con numerosas actividades y entrega de premios

Presentación Carnaval 2026 Parres

Presentación Carnaval 2026 Parres / Ayuntamiento de Parres

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

La programación del Carnaval de Arriondas 2026, se desarrollará entre el 16 y el 22 de febrero, con actividades para público infantil, gran desfile, entrega de premios y el tradicional entierro del salmón.

La iniciativa se completa con la elaboración de un "pinchu especial carnaval" en los bares y un reparto de más de 7.000 euros en premios, en distintas categorías.

Programación

  • 16 de febrero: entrega del premio Fayuela a Bernabé Aguirre, a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura.
  • 21 de febrero (sábado): 17:00 horas, carnaval infantil en la Casa de Cultura; 19:00 horas, gran desfile con salida desde la calle Juan Carlos I con calle Río Piloña; 23:30 horas, entrega de premios en la calle Argüelles (frente a Villa Juanita).
  • 22 de febrero (domingo): entierro del salmón, a las 18:00 horas, en la plaza Venancio Pando, con entrega de premios al mejor Antroxáu y Antroxadín.

Premios

Se establecen categorías para: locales, charanga, grupos (más de 10 personas y menos de 10 personas) e individual/pareja.

Inscripciones

Las inscripciones podrán formalizarse:

  • Por correo electrónico: comunicacion@ayto-parres.es
  • Por WhatsApp: 686 565 366
  • Presencialmente el 21 de febrero en la Oficina de Turismo, de 17:00 a 18:00 horas.

"Trastu", el vehículo espacial para caminar por Marte de diseño asturiano que se medirá con otros de todo el mundo en Rumanía

Pillado por sexta vez en un año conduciendo tras perder el carné por infracciones: Fiscalía pide mandarlo a la cárcel ante el riesgo de que vuelca a hacerlo

La multa de 900 euros y tres puntos de carnet que tiene en vilo a la DGT: "No enviamos notificaciones"

Canteli, sobre los trabajos arqueológicos en La Vega: "Ojalá hubiera 18 palacios, pero de momento no hay nada"

Inversión, datos en tiempo real y empuje aeroespacial: la "Ley Borja" (de Ciencia) cumple un año en Asturias

El movimiento feminista asturiano lleva a Villaviciosa su gran manifestación unitaria del 8M, dedicada este año a la mujer rural

Un kiosco de El Llano recupera el intercambio de novelas de toda la vida: “Esto va a desaparecer y es una pena”

