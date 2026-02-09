Así será el carnaval de Arriondas este año
La programación se desarrollará entre el 16 y el 22 de febrero con numerosas actividades y entrega de premios
María Terente Nicieza
Cangas de Onís
La programación del Carnaval de Arriondas 2026, se desarrollará entre el 16 y el 22 de febrero, con actividades para público infantil, gran desfile, entrega de premios y el tradicional entierro del salmón.
La iniciativa se completa con la elaboración de un "pinchu especial carnaval" en los bares y un reparto de más de 7.000 euros en premios, en distintas categorías.
Programación
- 16 de febrero: entrega del premio Fayuela a Bernabé Aguirre, a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura.
- 21 de febrero (sábado): 17:00 horas, carnaval infantil en la Casa de Cultura; 19:00 horas, gran desfile con salida desde la calle Juan Carlos I con calle Río Piloña; 23:30 horas, entrega de premios en la calle Argüelles (frente a Villa Juanita).
- 22 de febrero (domingo): entierro del salmón, a las 18:00 horas, en la plaza Venancio Pando, con entrega de premios al mejor Antroxáu y Antroxadín.
Premios
Se establecen categorías para: locales, charanga, grupos (más de 10 personas y menos de 10 personas) e individual/pareja.
Inscripciones
Las inscripciones podrán formalizarse:
- Por correo electrónico: comunicacion@ayto-parres.es
- Por WhatsApp: 686 565 366
- Presencialmente el 21 de febrero en la Oficina de Turismo, de 17:00 a 18:00 horas.
