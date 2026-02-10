La alcaldesa de Ponga niega el colapso de la ayuda a domicilio

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, ha rechazado de plano las acusaciones del Partido Popular sobre el servicio de ayuda a domicilio, que la oposición calificó esta semana de “colapsado y en deterioro extremo”, y ha defendido que la atención a las personas dependientes del concejo “está garantizada” y “no presenta carencias”.

“Me parece muy ruin utilizar políticamente un servicio tan sensible como puede ser la ayuda a domicilio o la residencia”, afirmó la regidora, quien reprochó al grupo municipal del PP que haya realizado estas denuncias “sin ni siquiera tener la decencia de pasar por el ayuntamiento a ver los expedientes que están hechos al efecto”.

Alonso aseguró que los usuarios del servicio “no tienen carencia en la atención” y explicó que las variaciones que se producen responden a ajustes organizativos. “Hay momentos en los que se acomoda el servicio, modificando los horarios en función de las necesidades particulares de cada persona”, precisó.

La alcaldesa también criticó la falta de implicación del grupo de la oposición en la actividad municipal. “Salvo en los plenos y por temas de juicios, no noto ni siquiera que están. Hay plenos ordinarios que duran un minuto porque ni preguntan, ni proponen, ni se interesan por nada”, señaló, antes de añadir que “lo único que hacen es sacar notas de prensa, sin venir al ayuntamiento a ver los expedientes, que sería lo normal”.

En relación con las críticas sobre los despidos y las indemnizaciones elevadas, Alonso defendió que el Ayuntamiento actuó conforme a la legalidad en los procesos de estabilización de empleo. “El Ayuntamiento sacó las plazas por concurso oposición para la residencia y el proceso de estabilización para ayuda a domicilio, para que en vez de temporales fueran fijas. Eso se hace para garantizar la continuidad de los servicios”, explicó.

La regidora fue especialmente dura al responder a las acusaciones sobre la gestión del personal. “A lo mejor no entienden que se sigan los procedimientos legalmente establecidos porque estaban acostumbrados a las contrataciones a dedo. A mí lo que me importa es que se dé el servicio, no quién lo dé”, afirmó. En cuanto a las indemnizaciones, subrayó que “si la plaza queda desierta porque la persona no aprueba la oposición, la indemnización la marca la ley, no yo”.

Sobre la falta puntual de personal, Alonso reconoció dificultades estructurales para cubrir bajas de manera inmediata, una situación que, aseguró, no es exclusiva de Ponga. “Hay problemas, no solo aquí, para encontrar personal de ayuda a domicilio, sobre todo por la inmediatez que se requiere cuando surge una baja”, indicó. No obstante, aseguró que el servicio “está ahora mismo normalizado”, aunque “ha habido un par de días en los que se han tenido que hacer cambios”.

Noticias relacionadas

Por último, la alcaldesa lamentó el impacto de la polémica en la plantilla municipal. “Con esto quieren hacer daño al Ayuntamiento, pero lo peor es que hacen daño a los trabajadores y trabajadoras que gestionan este servicio. Les pido que respeten a quienes dan lo mejor de sí mismos para que funcione”, concluyó, atribuyendo las críticas al “desconocimiento del servicio a domicilio y de la realidad municipal” por parte de la oposición.