El al exalcalde de Ponga, a prisión tras rechazar su recurso el Supremo
La resolución judicial ratifica la condena de 2022 a cuatro años y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos
María Terente Nicieza
El exalcalde de Ponga, Cándido Vega, deberá ingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso ordinario presentado por su defensa, lo que convierte en firme la sentencia dictada en noviembre de 2022. El fallo condena al exregidor a cuatro años y nueve meses de prisión y a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Con la resolución del alto tribunal, Vega dispone ahora de un plazo de diez días para ingresar voluntariamente en prisión, o de tres días para presentar un recurso de súplica.
La sentencia firme establece además que el exalcalde deberá abonar al Ayuntamiento de Ponga 18.743,75 euros, correspondientes a las cantidades malversadas, más los intereses legales, así como hacer frente íntegramente a las costas procesales del recurso ante el Supremo y a parte de las generadas en instancias anteriores.
Al margen de esta causa, el exregidor tiene aún pendientes otros dos procesos penales, que podrían acarrear nuevas penas de cárcel en el caso de que concluyan con sentencias condenatorias.
LA NUEVA ESPAÑA intentó ayer ponerse en contacto con el exalcalde, sin éxito. No ha sido posible contactar con Cándido Vega, que permanece ilocalizable.
