Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Cangas de Onís ya dispone de Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva

El servicio está destinado a usuarios de instalaciones municipales, a inscritos en los cursos y escuelas deportivas municipales y a miembros de clubes locales

Polideportivo de Cangas de Onís.

Polideportivo de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís, que dirige José María Prieto Moro, ofrece el Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva, con la doctora Aida Maestro y el psicólogo Roberto Díaz, poniendo a disposición de todos aquellos interesados: Reconocimientos Médicos (futbolistas, atletas, etc.); Consultas Médicas (lesiones, molestias, etc.); Nutrición (deportiva y general); Consultas Psicológicas (concentración, velocidad de reacción, miedo escénico, etc.); Pruebas de Esfuerzo en Bicicleta y Cinta/Tapiz; y Seguimiento Psicológico del Deportista.

El servicio está destinado a usuarios de instalaciones deportivas municipales, a inscritos en los diferentes cursos y escuelas deportivas municipales, así como a miembros de clubes deportivos. Ya se puede coger cita a través del teléfono número 985848590 o bien presencialmente, en las mismas dependencias del pabellón polideportivo municipal "Juan Antonio Vega Díaz", en la ciudad canguesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  3. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  7. El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
  8. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos

Elegida la pregonera de las fiestas patronales de San Antoniu, en Cangas de Onís

Elegida la pregonera de las fiestas patronales de San Antoniu, en Cangas de Onís

La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, la familia gasta 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, la familia gasta 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

Cangas de Onís ya dispone de Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva

Cangas de Onís ya dispone de Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva

¿Conoces a esta mujer? La Guardia Civil pide ayuda para identificarla tras aparecer en una maleta en Málaga hace tres años

¿Conoces a esta mujer? La Guardia Civil pide ayuda para identificarla tras aparecer en una maleta en Málaga hace tres años

Venture of the road, el espacio que une a startups e inversores, ya tiene ganador: una plataforma para gestionar licitaciones de forma integral

Venture of the road, el espacio que une a startups e inversores, ya tiene ganador: una plataforma para gestionar licitaciones de forma integral

VÍDEO: Samuel Fernández, joven promesa del cilismo español

VÍDEO: Samuel Fernández, joven promesa del cilismo español

El horario para perros en verano en la playa de San Lorenzo en Gijón: los cánidos podrán bajar con la salida del sol y deberán abandonar el arenal antes de la limpieza

El horario para perros en verano en la playa de San Lorenzo en Gijón: los cánidos podrán bajar con la salida del sol y deberán abandonar el arenal antes de la limpieza

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"
Tracking Pixel Contents