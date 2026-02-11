Cangas de Onís ya dispone de Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva

El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís, que dirige José María Prieto Moro, ofrece el Servicio Municipal de Medicina y Psicología Deportiva, con la doctora Aida Maestro y el psicólogo Roberto Díaz, poniendo a disposición de todos aquellos interesados: Reconocimientos Médicos (futbolistas, atletas, etc.); Consultas Médicas (lesiones, molestias, etc.); Nutrición (deportiva y general); Consultas Psicológicas (concentración, velocidad de reacción, miedo escénico, etc.); Pruebas de Esfuerzo en Bicicleta y Cinta/Tapiz; y Seguimiento Psicológico del Deportista.

El servicio está destinado a usuarios de instalaciones deportivas municipales, a inscritos en los diferentes cursos y escuelas deportivas municipales, así como a miembros de clubes deportivos. Ya se puede coger cita a través del teléfono número 985848590 o bien presencialmente, en las mismas dependencias del pabellón polideportivo municipal "Juan Antonio Vega Díaz", en la ciudad canguesa.