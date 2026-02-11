El cangués Mandi García Rama triunfa en el torneo de lucha de brazos de Pozuelo (Madrid)
Fue primero en la categoría máster de más de 40 años de edad y menos de 85 kilos en la tirada con la derecha y tercero con la izquierda
El cangués Armando García Rama, "Mandi", natural del Pozu los Llobos, continúa acrecentando su palmarés personal en la disciplina deportiva de la lucha de brazos. Este pasado sábado, 7 de febrero, compitió en el prestigioso torneo Oso de Madrid-2026, dilucidado en la localidad de Pozuelo de Alarcón, donde se alzó con el primer puesto en la categoría máster de más de 40 años de edad, en la tirada con la diestra y en menos de 85 kilogramos de peso. Además, redondeó su actuación quedando en tercera posición en la citada categoría, aunque en la tirada con el brazo izquierdo.
