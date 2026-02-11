Comunicado urgente del colegio de Posada de Llanes: suspendidas las clases al llevarse el viento el tejado del polideportivo

Las fortísimas rachas de viento registradas en la comarca han provocado este miércoles numerosas incidencias y cortes de luz. La más destacada, la destrucción de buena parte del tejado del polideportivo de Posada de Llanes, situado en el recinto del colegio público Valdellera. Esta circunstancia ha llevado a los responsables del centro escolar a emitir un comunicado urgente en el que informan a las familias que se suspenden las clases durante la jornada de este jueves.

Intervención de los bomberos

"Como consecuencia de la situación meteorológica, una parte considerable del tejado del polideportivo se ha levantado, produciéndose importantes desprendimientos. El servicio de Bomberos ha evaluado los riesgos existentes y recomiendan el cierre temporal de todo el recinto, incluido el centro educativo, hasta que los técnicos competentes puedan valorar con precisión los daños, analizar el riesgo estructural y emitir el correspondiente informe que garantice la seguridad", recoge el comunicado.

Restos del tejado del colegio de Posada de Llanes. / Ramón Díaz

Además de las clases quedan suspendidas todas las actividades previstas dentro del perímetro del centro (servicio de madrugadores, transporte escolar, actividades extraescolares, etcétera). Los responsables del centro dejan en el aire la viabilidad de realizar otra actividad prevista, denominada "Días sin cole" el viernes 13.

Noticias relacionadas

Corte de carretera entre Poo y Celoriu

Por otro lado, el viento derribó un árbol que cayó sobre la carretera AS-379, que une Llanes y Ribadesella, en la zona situada entre el punto limpio y El Serna, entre las localidades de Poo (Po) y Celoriu. El árbol ocupa un carril. Al cierre de esta edición, la zona no estaba señalizada y no había luz, por lo que varios conductores alertaron a las autoridades y solicitaron su inmediata intervención para evitar accidentes.