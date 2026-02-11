Elegida la pregonera de las fiestas patronales de San Antoniu, en Cangas de Onís

La canguesa Rebeca Santamaría Fernández, licenciada en Química en la Universidad de Oviedo, se doctoró en Química Analítica en la Universidad de Plymouth. Ha hecho carrera profesional en Reino Unido y actualmente es Directora Senior de Desarrollo Corporativo y de Negocio de Google DeepMind, que es el motor de innovación en inteligencia artificial de Google.

Natural de la ciudad de Cangas de Onís, fue con anterioridad directora de Relaciones Industriales y Transferencia de Tecnología de la Facultad de Ingeniería del Imperial College de Londres. El equipo trabajaba con más de mil catedráticos e investigadores en dicha facultad y empresas de todo el mundo para desarrollar alianzas estratégicas y nuevas colaboraciones con industria con el fin de trasladar conocimientos y nuevas tecnologías al mundo real.