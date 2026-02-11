Ya hay fecha para el Carnaval de adultos de Cangas de Onís repartirá casi 9.000 euros en premios

El Carnaval de adultos de Cangas de Onís está programado para el próximo 7 de marzo, corriendo la organización a cargo del Ayuntamiento, en el que se repartirán casi 9.000 euros en premios distribuidos en cuatro categorías generales —con cuatro galardones en cada una— y tres categorías locales, que reconocerán a los dos mejores participantes de cada modalidad.

El desfile se iniciará a las 18.00 horas y con él arrancará la gran fiesta del Antroxu cangués, que incluirá sendos pases musicales: el primero, de 20.30 a 22.00 horas; y el segundo, a partir de las 23,30 horas, a la finalización de la entrega de premios.

Una edición anterior del Carnaval cangués. / J. M. Carbajal

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en el registro del Ayuntamiento, aunque también pueden hacerse a través del correo electrónico monicagutierrez@cangasdeonis.es. Del mismo modo, el citado día 7 de marzo (sábado), también estarán a disposición de los interesados la Oficina Municipal de Turismo de Cangas de Onís y en las dependencias de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa (Incatur) desde las 15.00 hasta las 17,30 horas para inscribirse los más rezagados.

Las bases, la ficha de inscripción y más información sobre el evento se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Cangas de Onís.