Ya hay fecha para el Carnaval de adultos de Cangas de Onís repartirá casi 9.000 euros en premios
El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en el registro del Ayuntamiento y por correo electrónico
El Carnaval de adultos de Cangas de Onís está programado para el próximo 7 de marzo, corriendo la organización a cargo del Ayuntamiento, en el que se repartirán casi 9.000 euros en premios distribuidos en cuatro categorías generales —con cuatro galardones en cada una— y tres categorías locales, que reconocerán a los dos mejores participantes de cada modalidad.
El desfile se iniciará a las 18.00 horas y con él arrancará la gran fiesta del Antroxu cangués, que incluirá sendos pases musicales: el primero, de 20.30 a 22.00 horas; y el segundo, a partir de las 23,30 horas, a la finalización de la entrega de premios.
El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en el registro del Ayuntamiento, aunque también pueden hacerse a través del correo electrónico monicagutierrez@cangasdeonis.es. Del mismo modo, el citado día 7 de marzo (sábado), también estarán a disposición de los interesados la Oficina Municipal de Turismo de Cangas de Onís y en las dependencias de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa (Incatur) desde las 15.00 hasta las 17,30 horas para inscribirse los más rezagados.
Las bases, la ficha de inscripción y más información sobre el evento se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Cangas de Onís.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
- El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
- El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos