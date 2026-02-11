El proyecto estrella de la legislatura en Peñamellera Baja busca un salvavidas financiero: cuesta 2,5 millones

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha trasladado a la Consejería de Derechos Sociales la necesidad de abrir nuevas vías de financiación para completar la construcción de una innovadora unidad convivencial para personas mayores, su proyecto estrella del mandato y una apuesta que aspira a ser referente nacional en el medio rural.

El alcalde, José Manuel Fernández Díaz, se reunió este martes con el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, para informar del estado de las obras de esta residencia, enmarcada en la estrategia CUIDAS. El encuentro sirvió para exponer una crítica dificultad económica: la aportación municipal requerida, que supera 1.5 millones de euros, resulta "imposible" para las arcas de Peñamellera Baja.

El proyecto, cuya inversión total ronda los 2.5 millones de euros, cuenta con una subvención de 1.3 millones financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea. Las obras, en Panes, fueron adjudicadas en agosto de 2025 y su finalización está prevista para este mismo año 2026. Sin embargo, el Consistorio hace un llamamiento a la colaboración institucional para garantizar su culminación sin asfixiar las finanzas locales.

Objetivo, fijar población

Más allá de las cifras, el edil destacó el carácter innovador del futuro centro. Está diseñado para ofrecer una diversidad de servicios asistenciales poco común en zonas rurales, con un modelo de atención integral. La ambición es que se convierta en el prototipo a replicar en otros municipios españoles con desafíos demográficos similares, combatiendo la despoblación y mejorando la calidad de vida de los mayores en su entorno.

La residencia representa una esperanza para el municipio, no solo como un servicio social esencial, sino también como un motor para la actividad económica local y un elemento clave para atraer y fijar población. El equipo de gobierno considera este proyecto, por el que lleva luchando varios años, el "más importante de la legislatura.

El Ayuntamiento confía en que la Consejería, tras la reunión, estudie fórmulas de apoyo adicionales que permitan salvar el escollo financiero final y hacer realidad este equipamiento, presentado como una solución de futuro para el cuidado de las personas mayores en el ámbito rural asturiano y español.