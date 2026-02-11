Ribadesella logra por fin que Costas retire el antiguo tendido telefónico del paseo de la playa de Santa Marina
El Ayuntamiento llevaba dos años y medio reclamando esta medida
Tras varios años en desuso y la reclamación insistente de su retirada por parte del Ayuntamiento de Ribadesella, el departamento de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado este miércoles la supresión del antiguo tendido telefónico que recorría el paseo de la playa de Santa Marina.
El paseo ha estado cerrado al tránsito por seguridad, mientras las máquinas, los técnicos y operarios retiraban los postes de madera y el cable, que ya no estaban operativos desde que se realizó una instalación paralela hace varios años.
Se trata de una actuación demandada por los vecinos desde hace mucho tiempo y que el Ayuntamiento de Ribadesella ha reclamado de forma insistente en los últimos dos años y medio a la administración competente.
"Se trata de una petición de Ribadesella desde hace varios años y que hemos trasladado con insistencia desde el Ayuntamiento a Costas, en el marco de la colaboración entre administraciones. Y hoy es una realidad", indicó el alcalde, Paulo García, que aplaudió que, finalmente, se haya llevado a cabo después de tanto tiempo. Los trabajos los está acometiendo el Ministerio.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante