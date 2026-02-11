Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadesella logra por fin que Costas retire el antiguo tendido telefónico del paseo de la playa de Santa Marina

El Ayuntamiento llevaba dos años y medio reclamando esta medida

Retirada del antiguo tendido del paseo de santa Marina.

Retirada del antiguo tendido del paseo de santa Marina.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Tras varios años en desuso y la reclamación insistente de su retirada por parte del Ayuntamiento de Ribadesella, el departamento de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado este miércoles la supresión del antiguo tendido telefónico que recorría el paseo de la playa de Santa Marina.

El paseo ha estado cerrado al tránsito por seguridad, mientras las máquinas, los técnicos y operarios retiraban los postes de madera y el cable, que ya no estaban operativos desde que se realizó una instalación paralela hace varios años. 

Se trata de una actuación demandada por los vecinos desde hace mucho tiempo y que el Ayuntamiento de Ribadesella ha reclamado de forma insistente en los últimos dos años y medio a la administración competente.

"Se trata de una petición de Ribadesella desde hace varios años y que hemos trasladado con insistencia desde el Ayuntamiento a Costas, en el marco de la colaboración entre administraciones. Y hoy es una realidad", indicó el alcalde, Paulo García, que aplaudió que, finalmente, se haya llevado a cabo después de tanto tiempo. Los trabajos los está acometiendo el Ministerio.

