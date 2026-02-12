"El Cine Colón pertenece a los vecinos, no a los errores ni a los conflictos", clama el PSOE, que critica al Alcalde de Cangas y a Vox

La secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, Vanesa González, ha apelado este jueves a la "responsabilidad institucional" para rescatar el proyecto del Cine Colón del "laberinto de ineficacia" en el que se encuentra.

Con una visión centrada en el progreso a largo plazo, la líder socialista ha lamentado que la mayor inversión estratégica de la legislatura sea "rehén de una gestión municipal deficiente y del oportunismo político de quienes solo buscan el conflicto", en velada referencia a Vox.

Vanesa González ha recordado que recuperar el Cine Colón siempre fue "un eje vertebrador" del proyecto socialista de ciudad, "una idea que el Partido Popular acabó asumiendo como propia años después", apunta.

Altura de miras

"La altura de miras consiste en saber reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan, y ejecutarlas con la excelencia que el municipio merece", ha señalado la dirigente del PSOE.

"Es doloroso ver cómo un proyecto que debería ser el orgullo de Cangas queda empañado por la falta de rigor del Alcalde (José Manuel González, del PP). Gobernar no es solo anunciar grandes obras, es garantizar que cada paso administrativo sea sólido para proteger el futuro de todos", ha subrayado.

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

"Que los cangueses estemos con este asunto en vía judicial evidencia una administración superada por la burocracia. Cangas no puede permitirse una gestión de aficionados en proyectos de esta magnitud. No se trata solo de un error de papeles; se trata de la seguridad jurídica y de la confianza que los vecinos depositan en su ayuntamiento", ha resaltado Vanesa González.

Estrategia de "tierra quemada"

González ha afeado también con dureza la actitud de Vox, denunciando que su estrategia de "tierra quemada" es la antítesis de la política útil. "Vox ha venido a las instituciones no para proponer, sino para dinamitar el avance social desde el sectarismo. Se frotan las manos con los errores del Alcalde para intentar tumbar un proyecto vital por puro interés electoralista", ha señalado.

Según la líder socialista, la actitud de Vox es "un obstáculo para el consenso que Cangas necesita: No es de recibo que utilicen una deficiencia administrativa para poner 'la soga al cuello' al municipio. Los pirómanos institucionales no construyen futuro, solo alimentan el ruido mientras los vecinos esperan soluciones", ha dicho.

La líder socialista ha situado el respeto al ciudadano en el centro de su discurso. "La política municipal debe estar al servicio de las soluciones, no de los conflictos. No estamos aquí para transitar de juzgado en juzgado por errores de gestión o estrategias de bloqueo. Cangas merece una altura de miras que hoy se echa en falta", ha manifestado.

"Maraña administrativa"

"Cada procedimiento judicial innecesario es un coste en tiempo y recursos que no vuelve. Nuestro compromiso es dejar atrás la confrontación estéril y centrar cada esfuerzo en una gestión útil. Estamos para construir futuro, no para gestionar los problemas que otros no han sabido evitar", ha expuesto Vanesa González.

El PSOE propone elevar el nivel de la gestión pública para eliminar la "maraña administrativa" que asfixia el concejo. "Nuestra prioridad es una administración eficiente, transparente y orientada a resultados, no a obstáculos. Frente a quienes incendian y quienes no saben gestionar, nosotros representamos la política que une y construye", ha destacado.

"Torpeza de unos y populismo de otros"

"Este edificio (el del Cine Colón) no pertenece a ningún partido, pertenece a los vecinos. No podemos jugar con el patrimonio de Cangas por la torpeza de unos o el populismo de otros. Espero una salida inmediata basada en el rigor y el bien común, alejando de una vez por todas a quienes solo buscan que Cangas se detenga por sus propias guerras ideológicas", ha finalizado.

El Cine Colón fue adquirido por 855.000 euros por el Ayuntamiento de Cangas de Onís el 30 de julio de 2024, con el respaldo del PP y el PSOE y el voto en contra del único concejal de Vox. La operación se corroboró ante el notario de la localidad, Juan Sobrino González, el 16 de septiembre de ese año.

Distintas valoraciones

El equipo de gobierno dispone de un informe de los servicios municipales que valora el edificio en 870.000 euros, mientras que otro informe que Vox aportó durante el juicio lo valora en 400.000 euros. La jueza declaró anulable la compraventa en julio, y en octubre desestimó la nulidad planteada por Vox y avaló los pasos dados por el gobierno local para subsanar la falta del informe.

El Colón, con un aforo de 522 plazas entre patio de butacas y anfiteatro, abrió el 8 de septiembre de 1952 con la emisión de "Tambores lejanos", con Gary Cooper como protagonista. Cerró al público el 11 de abril de 2005 tras proyectarse la película "Descubriendo Nunca Jamás", con Johnny Depp y Kate Winslet. Posteriormente, reabrió de forma ocasional para albergar eventos.