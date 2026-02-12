Los graves destrozos provocados por el viento en el polideportivo de Posada de Llanes obligan a trasladar las actividades escolares a otro recinto

El Ayuntamiento de Llanes trabaja contra el reloj para asegurar el techo del polideportivo de la localidad de Posada, parte del cual fue derribado por las fuertes rachas de viento registradas en la noche del miércoles. El objetivo, que las clases se reanuden lo antes posible en el colegio público Valdellera (a ser posible el miércoles), ya que la instalación deportiva se ubica dentro del recinto escolar.

A primera hora de la mañana de este jueves, un técnico visitó la zona para valorar los daños y decidir las primeras actuaciones. Durante la mañana, comenzaron las tareas para asegurar las partes de la techumbre afectadas por el viento que no se desprendieron y evitar nuevos desplomes de material.

Sin clases hasta el miércoles

En las próximas horas, una vez asegurada la zona, se decidirá la hoja de ruta a seguir para reparar los desperfectos. La ventaja con la que cuenta el Ayuntamiento es que hasta el miércoles no habrá clases, ya que estos días se celebra el puente del Antroxu.

El interior del polideportivo de Posada de Llanes, con parte de la techumbre destrozada por el viento. / C. P. Valdellera

Resta por decidir qué se hará con las actividades previstas para este viernes de la programación "Días sin cole". La concejala de Servicios Sociales, Cultura y Playas, Priscila Alonso, ha señalado que las actividades se desarrollarán en otro recinto municipal, previsiblemente en el Centro Cívico de Posada. Ha añadido que se trabajará "lo más rápido posible" en el polideportivo para que las clases se reanuden "lo antes posible".

El comunicado emitido en la noche del miércoles por los responsables del colegio Valdellera señalaba lo siguiente: "Como consecuencia de la situación meteorológica, una parte considerable del tejado del polideportivo se ha levantado, produciéndose importantes desprendimientos. El servicio de Bomberos ha evaluado los riesgos existentes y recomiendan el cierre temporal de todo el recinto, incluido el centro educativo, hasta que los técnicos competentes puedan valorar con precisión los daños, analizar el riesgo estructural y emitir el correspondiente informe que garantice la seguridad", recoge el comunicado.

Otros daños

Pero el viento provocó más destrozos en el concejo llanisco. Así, un carril de la carretera AS-379 permaneció cerrado durante unas horas por la caída de un árbol entre las localidades de Celoriu y Po (Poo), y las fuertes rachas derribaron las coníferas de la rotonda de El Rincón, en la capital del concejo, y al caer derribaron un muro y una verja. Los daños están siendo reparados este jueves por varios operarios.