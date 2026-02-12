Alarma por un lobo en un pueblo asturiano cuando varios niños se dirigían al colegio: "Hasta que no ocurra una desgracia, no se tomarán medidas"

El debate en torno al lobo es cada vez más intenso. Los ganaderos aseguran que es en muchos casos el principal enemigo que tiene su actividad y que los ataques no solo siguen aumentando de forma exponencial, sino que se registran cada vez más cerca de las zonas habitadas. Ejemplos de lobos campando a sus anchas por pueblos de la región hay varios; el último, este jueves, en Buelles (Peñamellera Baja).

Ocurrió poco después de las siete y media de la mañana, cuando varios estudiantes salían de sus casas para dirigirse, uno al instituto, y los demás al colegio público de Panes. Cuando avanzaban por una de las calles de la localidad se toparon a escasos metros con un lobo adulto. La intervención de un adulto logró espantarlo, pero el temor a que un día se registre un ataque a humanos crece en la zona rural.

El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), ha señalado que, aparte de los daños al ganado, "no hay derecho a tener a la gente con miedo en los pueblos. Hasta que no ocurra una desgracia, no se tomarán medidas", ha lamentado.

¿Lobos o perros?

Las organizaciones conservacionistas, mientras tanto, defienden que no se ha registrado ni un ataque de lobos a humanos en décadas, y que buena parte de las alertas se refieren en realidad a perros, domésticos o asilvestrados. También señalan que la alarma social por lobos en pueblos (que se intensificó en 2022) coincide con proyectos de captura para collares GPS. Lobos heridos o desorientados por estas capturas pudieron acercarse a núcleos rurales en busca de comida fácil.

Una de las ovejas muertas por un reciente ataque del lobo en Nieda (Cangas de Onís) / R. J. M. C.

El Gobierno del Principado ha eliminado en los últimos meses. En concreto, de los 53 ejemplares fijados en el programa de control para eliminar en Asturias hasta mayo de 2026, hasta hace unos días eran 33 los lobos muertos: 22 abatidos y 11 muertos por causas distintas (natural, furtivos, atropellos, accidentes...), según los últimos datos que maneja Medio Rural. Así las cosas, el Gobierno regional estaba a finales de enero a una veintena de cumplir su objetivo en los próximos cuatro meses.

Entre 306 y 405 ejemplares

Según datos oficiales del Principado, el lobo ocupa 8.300 kilómetros cuadrados, el 83% del territorio de Asturias. En cuanto a la población estimada: el Ejecutivo apunta a la existencia de 45 manadas (42 reproductoras), y entre 360 y 405 ejemplares, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al periodo anterior. Claro que muchos ganaderos y organizaciones del sector sostienen que la población real de lobos es mucho más elevada.

¿Tendencia? Siempre según el Principado, "expansión al Norte y al Este, siguiendo la disponibilidad de presas silvestres y la ganadería, hacia zonas más bajas y próximas a la costa". Y, en especial, expansión hacia zonas humanizadas. Daños al Ganado: en 2024 se registraron 3.300 reses atacadas, con 785.000 euros en indemnizaciones.

Noticias relacionadas

740 expedientes en el Oriente

El Oriente de Asturias ha registrado 740 expedientes oficiales por daños atribuidos al cánido, una cifra que supone el 15% del total de toda la comunidad autónoma. El concejo de Llanes encabeza la estadística con 153 expedientes, seguido de Cangas de Onís (116) y Cabrales (104). Completan la lista Ponga (90) y Amieva (70), donde el incremento respecto al año anterior ha sido del 500%: de 10 partes en 2023 a 60 en 2024. Solo Ribadesella aparece en blanco, según los datos que maneja el Principado.