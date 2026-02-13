El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior

Se llamaba Miguel Ángel Cambiella, era natural de Abéu (Ribadesella), estaba casado, tenía dos hijas, había cumplido este jueves 55 años y en la mañana del viernes fallecía mientras conducía su camión por la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Llanes, a apenas 200 metros del nudo de enlace de La Arquera. A falta de los resultados de la autopsia, todo indica que sufrió una indisposición y murió por causas naturales.

Era camionero y tenía como hobby los animales: caballos, vacas... De hecho, había ganado varios premios en concursos de ganado con algunas de sus reses. Se da la circunstancia de que un hermano suyo falleció hace años muy joven mientras conducía una moto, según algunos vecinos de Ribadesella, en circunstancias similares y no como consecuencia del accidente. Su padre también había fallecido hace un par de años.

Atrapado en la mediana

El incidente ocurrió a las 11.50 horas, en el kilómetro 294,800 de la A-8 cuando el camión articulado que conducía Miguel Ángel Cambiella avanzaba en dirección Santander y, se salió de la vía. El camión quedó atrapado en la mediana.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de tráfico de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella y Oviedo para regular el tráfico, ya que fue necesario el corte de un carril al quedar la carga (una bobina metálica) en la vía. Además, se desplazó el equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Gijón, que instruye diligencia.

Noticias relacionadas

El cadáver del transportista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte. El lugar del siniestro está ubicado a apenas dos kilómetros de distancia del lugar en el que una llanisca de 76 años entró por la dirección equivocada en la autovía y falleció al chocar en Llanes contra un autobús con niños de un colegio de Lena.