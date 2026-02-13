Cangas de Onís inaugura un nuevo espacio municipal gratuito junto al polideportivo municipal

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha puesto en funcionamiento un nuevo espacio municipal de servicios públicos situado en las inmediaciones del Pabellón Municipal de Deportes, una actuación que mejora la calidad de vida de los vecinos y refuerza la imagen del municipio como destino moderno, sostenible y acogedor.

La nueva infraestructura, de acceso completamente gratuito, incluye:

• Aseo autolimpiable, con horario de 8:00 a 23:30 horas.

• Ducha autolimpiable, con horario de 8:00 a 23:30 horas.

• Columna de mantenimiento de bicicletas, equipada con herramientas, bomba de hinchado y manguera de agua para limpieza.

• Zona de aparcamiento para bicicletas, coches y motos.

Se trata del primer servicio gratuito de estas características que se instala en Asturias, consolidando a Cangas de Onís como un municipio que apuesta por los servicios públicos útiles, accesibles y adaptados a las nuevas necesidades de movilidad y turismo activo.

Desde el equipo de gobierno se destaca que esta actuación responde a un compromiso recogido en el programa electoral y que hoy es ya una realidad al servicio de todos.

Pequeñas mejoras que marcan la diferencia y que reflejan una forma de gestionar basada en hechos, responsabilidad y trabajo constante para seguir avanzando en positivo.