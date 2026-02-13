Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Cheque de 1.200 euros para la asociación El Patiu para adquirir alimentos

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha entregado también a la entidad diverso material escolar

El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, durante la entrega a El Patiu delm cheque y material escolar.

El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, durante la entrega a El Patiu delm cheque y material escolar. / El Patiu

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha hecho entrega a la Asociación El Patiu; de diverso material escolar así como un cheque valorado en 1.200 euros para adquisición de alimentos.

El Patiu es una Organización No Gubernamental con sede en Posada de Llanes fundada en el año 1999 por un grupo de gente joven del oriente de Asturias, como respuesta a la escasez de alternativas socioeducativas y de ocio en la zona rural.

Intervención social esencial

Con su creación se originó un espacio destinado a organizar actividades de tiempo libre para niños, niñas y adolescentes; otorgando especial importancia al hecho de que estas tuvieran un trasfondo educativo, fueran inclusivas y atendiesen en todo momento las necesidades específicas de cada participante.

Noticias relacionadas

Desde entonces, El Patiu ha ido sumando proyectos y haciendo frente a distintos retos, afianzándose como entidad de intervención social esencial en la zona oriental asturiana, trabajando siempre en coordinación con la comunidad educativa y los Servicios Sociales municipales y autonómicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents