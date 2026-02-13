Cheque de 1.200 euros para la asociación El Patiu para adquirir alimentos

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha hecho entrega a la Asociación El Patiu; de diverso material escolar así como un cheque valorado en 1.200 euros para adquisición de alimentos.

El Patiu es una Organización No Gubernamental con sede en Posada de Llanes fundada en el año 1999 por un grupo de gente joven del oriente de Asturias, como respuesta a la escasez de alternativas socioeducativas y de ocio en la zona rural.

Intervención social esencial

Con su creación se originó un espacio destinado a organizar actividades de tiempo libre para niños, niñas y adolescentes; otorgando especial importancia al hecho de que estas tuvieran un trasfondo educativo, fueran inclusivas y atendiesen en todo momento las necesidades específicas de cada participante.

Desde entonces, El Patiu ha ido sumando proyectos y haciendo frente a distintos retos, afianzándose como entidad de intervención social esencial en la zona oriental asturiana, trabajando siempre en coordinación con la comunidad educativa y los Servicios Sociales municipales y autonómicos.