Descenso del Sella SUP tendrá carácter internacional en el presente ejercicio 2026

El Descenso del Sella en Stand Up Paddle (SUP), que se disputará en Arriondas (Parres) el próximo 11 de abril, tendrá carácter internacional otorgado por la IEF de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF).

Una competición que tras doce ediciones de "se ha convertido en la competición de esta naturaleza que encabeza el ranking de participación no solo en España, sino también en Europa al superar la cifra de 200 palistas en las últimas ediciones", según el alcalde de Parres, Emilio García Longo, al mismo tiempo que felicitó a la organización "por todo lo que supone el carácter internacional del evento, con la que seguiremos trabajando para que este descenso sea todo un éxito".