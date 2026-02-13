Llamada a jóvenes de 16 a 30 años: abiertas las solicitudes para la Escuela Taller de Llanes, con jardinería, albañilería y atención sociosanitaria

Jardinería, albañilería y atención sociosanitaria son los tres módulos a los que se pueden apuntar aquellos jóvenes de entre 16 y 30 años que quieran aprender una profesión mientras trabajan. Eso sí, el plazo para presentar solicitudes acaba pronto, este martes 17.

Los interesados deben presentar sus solicitudes en las oficinas del SEPEPA en Llanes, las que albergaban anteriormente las del INEM.

31 alumnos trabajadores

El Ayuntamiento de Llanes pone así en marcha el proceso de selección de la Escuela Taller “Llanes VIII”, un programa que comenzará el 1 de abril y permitirá la contratación de 31 alumnos trabajadores, un director-maestro, un administrativo y tres monitores especializados.

La Escuela Taller ofrecerá formación en tres certificados de profesionalidad:

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (15 plazas de alumno trabajador y 1 monitor).

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (8 plazas de alumno trabajador y 1 monitor).

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas (8 plazas de alumno trabajador y 1 monitor).

Adecuación a la especialidad

La Oficina de Empleo de Llanes inicia hoy, 12 de febrero, la difusión de las ofertas para los puestos de director-maestro, administrativo y alumnos trabajadores. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 17 de febrero a las 14:00 horas.

Para las 31 plazas de alumnos trabajadores, se preseleccionarán un máximo de 3 candidatos por puesto que cumplan los requisitos y presenten mayor adecuación a la especialidad. Las entrevistas se celebrarán en el Ayuntamiento de Llanes, si bien las fechas concretas están pendientes de confirmación por parte del Grupo Mixto de Selección para ajustar los plazos con mayor margen.

Experiencia profesional

Para los puestos de director-maestro y administrativo, las personas interesadas deberán presentar en la Oficina de Empleo de Llanes un escrito indicando el puesto al que optan, acompañado de currículum vitae y declaración responsable sobre su experiencia profesional. Se preseleccionarán un máximo de 5 candidatos por puesto, que serán los que acumulen mayor experiencia en programas de Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Actívate y Joven Ocúpate.

Cartel informativo. / LNE

Los puestos de monitor de las tres especialidades no se incluyen en esta convocatoria, ya que su preselección se realizará de oficio por las oficinas del SEPEPA en Gijón. El Grupo Mixto recibirá un listado ordenado de candidatos y seleccionará a los 8 primeros, a quienes solicitará la documentación acreditativa.

Requisitos

Los aspirantes a alumnos trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser menores de 30 años.

Figurar como personas desempleadas demandantes de empleo en el SEPEPA.

Cumplir los requisitos para formalizar un contrato de formación en alternancia.

Acreditar el nivel formativo exigido por cada certificado de profesionalidad.

No haber obtenido previamente el certificado de profesionalidad de la especialidad a la que optan.

No haber participado con anterioridad en programas de formación en alternancia con el empleo o empleo-formación.

La selección priorizará a quienes demanden una ocupación semejante a la ofertada, personas desempleadas de larga duración y aquellas con menor nivel educativo dentro del rango exigido.

Fases del proyecto

El proyecto se desarrollará en tres fases a lo largo de un año:

1ª fase (3 meses): exclusivamente formativa. Los alumnos podrán solicitar una beca, pero no formalizarán contrato laboral.

2ª fase (3 meses) y 3ª fase (6 meses): contrato para la formación en alternancia, con jornada completa y salario bruto de 936,15 euros mensuales más pagas extras.

Inserción laboral

El director-maestro y el administrativo serán contratados mediante contrato de mejora de la ocupabilidad e inserción laboral durante un año, con jornada completa de 37,5 horas semanales en horario de 7:45 a 15:15 horas.

Director-maestro: Titulación universitaria en Magisterio o Pedagogía (grado o diplomatura) o equivalente; experiencia mínima de 1 año en dirección de programas de empleo-formación; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (especialidad seguridad); permiso de conducir B. Salario: 3.295 euros (primera fase) y 3.357 euros (segunda y tercera fase) más pagas extras.

Administrativo: Certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 de la familia “Administración y gestión”, o título de Técnico Medio o Superior en FP de dicha familia. Se valorará experiencia en programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Salario: 1.769,30 euros (primera fase) y 1.801,50 euros (segunda y tercera fase) más pagas extras.

Este proyecto de formación y empleo está subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) con 660.086,10 euros.