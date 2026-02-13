El Matemático Pedrayes de Lastres, en las finales autonómicas de "Pequeños gigantes de la lectura"

El alumnado de cuarto curso del colegio público Matemático Pedrayes, de Lastres, participó en las finales autonómicas de Asturias de "Pequeños gigantes de la lectura". Ocho centros escolares de Asturias se disputaban ser los representantes a nivel nacional y el Matemático Pedrayes estuvo allí.

Jimena Valladares fue la representante de su curso y sus compañeras Nayara y Ferdaous la acompañaron como suplentes, apoyando y animando a su compañera en todo momento. La actividad consistía en leer para el público durante tres minutos un fragmento de un libro seleccionado por ella.

A pesar de los nervios que supone leer para un teatro lleno, lo hizo muy bien y aunque no resultó la ganadora, tal y como señalaron los jurados, todos ganan con actividades así de animación a la lectura.

La ceremonia fue presentada por el cuentacuentos David Acera, quien deleitó a los presentes con una de sus historias mientras el jurado deliberaba. Para finalizar, hubo diplomas de finalistas y libros de regalo para todos los participantes y un buen desayuno "para celebrar una vez más que un cole pequeño puede hacer cosas grandes".