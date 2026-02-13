Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, "probablemente, por causas naturales"

El conductor de un camión, M. A. C., ha muerto este viernes mientras conducía su camión por el kilómetro 294 de la Autovía del Cantábrico, a la altura de Llanes. El fallecido era vecino de Ribadesella y tenía 55 años. La Guardia Civil ha señalado que la víctima murió "probablemente, por causas naturales".

El siniestro ocurrió a las 11.50 horas, cuando el camión articulado que conducía el fallecido en dirección Santander, se salió de la vía. En principio, todo indica que el hombre falleció de forma repentina.

Cortado un carril

Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de tráfico de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella y Oviedo para regular el tráfico, ya que fue necesario el corte de un carril al quedar la carga (una bobina metálica) en la vía. Además, se desplazó el equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Gijón, que instruye diligencia.

El cadáver del camionero fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo. El lugar del siniestro está ubicado a apenas dos kilómetros de distancia del lugar en el que una llanisca de 76 años entró por la dirección equivocada en la autovía y falleció al chocar en Llanes contra un autobús con niños de un colegio de Lena.