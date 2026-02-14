El alcalde de Cangas de Onís busca "reconciliarse" con el Arzobispado: respalda la aspiración de la Iglesia construir un nuevo acceso a Covadonga

La construcción de un aparcamiento en la finca de Les Llanes, en Covadonga, ya está en marcha, pero la polémica sobre su utilidad real no cesa. Mientras el Arzobispado de Oviedo lamenta que se haya perdido una oportunidad para abordar una solución consensuada de calado para los accesos al santuario, el Ayuntamiento de Cangas de Onís ha salido al paso para matizar su posición.

El alcalde, José Manuel González Castro (PP), sostiene que su voto favorable en la última reunión del patronato del Real Sitio al proyecto de Les Llanes no implica, "en absoluto", renunciar a las ideas más ambiciosas que la propia Iglesia lleva años defendiendo. Al contrario, el regidor asegura que ambas opciones son "compatibles" y que el actual proyecto "no cierra la puerta a futuras mejoras".

Consenso roto

El conflicto saltó a la luz pública tras la última reunión, en diciembre, del patronato del Real Sitio, el órgano encargado de velar por el enclave. Allí se produjo una votación que enfrentó al Gobierno del Principado con la Iglesia de Asturias y rompió el consenso mantenido durante décadas.

Obras en la casona y el hórreo de la finca Les Llanes. / Ramón Díaz

Los representantes del Ejecutivo autonómico, con la vicepresidenta Gimena Llamedo al frente, sostenían que no era necesaria una nueva votación al considerar el proyecto ya aprobado años atrás. Por su parte, el vicario general Adolfo Mariño, en representación del Arzobispado, también rechazaba someterlo a votación, pero por una razón bien distinta: abogaba por alcanzar un consenso que evitara fracturar la tradicional armonía del patronato.

"La solución ideal"

Ante la falta de acuerdo, hubo votación. El empate a tres entre los representantes del Principado y los de la Iglesia dejó en manos del alcalde de Cangas de Onís la responsabilidad de dirimir la contienda. Y este se alineó con el Ejecutivo autonómico, justificando su decisión en la necesidad de saldar una "deuda histórica" con el concejo y dar un uso a una finca que el Principado adquirió en 2006 y que llevaba años sumida desde entonces en el más absoluto abandono, con una casa en ruinas que amenazaba con derrumbarse. El proyecto salió adelante, pero el consenso quedó roto.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que no participo en la reunión del patronato, expresó días después su escepticismo sobre la eficacia de un aparcamiento que, a su juicio, "queda distante del santuario". El prelado planteó el problema de las personas con movilidad reducida y defendió la que, para él, sigue siendo "la solución ideal": una carretera circular que permita subir por un lado y bajar por otro, ordenando el tráfico de manera definitiva en un lugar que recibe cada año a más de un millón y medio de peregrinos y visitantes.

"Sin pasión, ni favoritismos"

El alcalde de Cangas de Onís ha recogido ahora el guante para aclarar que su voto no supone un rechazo a esa visión. Al contrario: González Castro ha subrayado que el aparcamiento de Les Llanes, al estar situado en la zona de El Repelao, en la misma entrada de Covadonga, no impide ni perjudica la ejecución futura de un sistema de sentido único, con una vía de subida y otra de bajada, y una zona de estacionamiento detrás del edificio de la escolanía, tal y como la Iglesia prefiere.

"Las dos cosas pueden convivir sin problemas", defiende el regidor, que insiste en que su decisión se tomó "sin pasión ni favoritismos, pensando en el bien de todos, y con el deseo de que las instituciones sigan llevándose bien".

Maquinaria en marcha

Mientras tanto, la maquinaria ya se ha puesto en marcha, aunque a una escala mucho más modesta que la de los grandes proyectos que sobrevolaron la finca en el pasado. Las obras, que cuentan con un detallado informe ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, se limitan a la creación de 102 plazas de aparcamiento, la rehabilitación de la vivienda y el hórreo existentes y la recuperación de una antigua senda peatonal que conecte con el santuario.

Imagen nocturna de la basílica de Covadonga. / Ramón Díaz

Queda lejos el macroproyecto anunciado en 2006 por el entonces presidente Vicente Álvarez Areces, que incluía un gran centro de recepción de visitantes y un ascensor panorámico. También se ha quedado por el camino el estudio encargado en 2018 por el consejero Fernando Lastra para construir un funicular y un aparcamiento de 1.200 plazas, una iniciativa que en su día contó con el respaldo de la Iglesia y el Ayuntamiento.

Estrictas medidas protectoras

El Principado ha optado por dar salida a un proyecto mínimo pero ejecutable, condicionado además por estrictas medidas protectoras. Habrá estaciones de recarga para vehículos eléctricos, se eliminará una caseta considerada "indecorosa" y la nueva senda al santuario deberá trazarse fuera de la zona inundable del río Reinazo.

González Castro, en su defensa del proyecto, ha querido subrayar que se trata de un acto de "sentido común": hacer lo que se puede ahora, sin renunciar a lo que se debería hacer mañana. Una manera de devolver la dignidad a Les Llanes, un espacio abandonado a la vista de cientos de miles de visitantes, mientras se mantiene viva la aspiración de lograr una solución a la altura del desafío que plantea Covadonga.