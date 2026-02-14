Un centenar de participantes en el III Triatlón Moderno, este sábado, en Arriondas (Parres)
La cita comienza a las 15.30 horas en las instalaciones deportivas municipales
La villa de Arriondas acogerá este sábado, día 14 de febrero, la tercera edición del Triatlón Moderno del Principado de Asturias, organizado por la Federación de Pentatlón Moderno, y que forma parte de la segunda Liga del circuito de clubes mixta asturiana y marcado en el Programa de Fomento del Deporte Femenino en zonas rurales de la comunidad autónoma.
Un centenar de participantes se concentrarán a partir de las 15.30 horas, en las instalaciones deportivas municipales, en una prueba que combina natación con láser run. Al acto de presentación tuvo lugar ayer, jueves, en el Ayuntamiento de Parres, y contó con la asistencia del presidente de la Territorial, Ángel Fernández, y los medallistas internacionales Manuel Soriano y Natalia Santa Bárbara.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo