Un centenar de participantes en el III Triatlón Moderno, este sábado, en Arriondas (Parres)

La villa de Arriondas acogerá este sábado, día 14 de febrero, la tercera edición del Triatlón Moderno del Principado de Asturias, organizado por la Federación de Pentatlón Moderno, y que forma parte de la segunda Liga del circuito de clubes mixta asturiana y marcado en el Programa de Fomento del Deporte Femenino en zonas rurales de la comunidad autónoma.

Un centenar de participantes se concentrarán a partir de las 15.30 horas, en las instalaciones deportivas municipales, en una prueba que combina natación con láser run. Al acto de presentación tuvo lugar ayer, jueves, en el Ayuntamiento de Parres, y contó con la asistencia del presidente de la Territorial, Ángel Fernández, y los medallistas internacionales Manuel Soriano y Natalia Santa Bárbara.