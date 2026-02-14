El emotivo homenaje de los camioneros al asturiano fallecido en la Autovía: "Derrochaba felicidad"

Miguel Ángel Cambiella Corteguera era un hombre "alegre, muy disfrutón; excelente compañero y amigo". Lo subraya Jesús García, camionero como aquel, que se enterró este sábado, en el cementerio parroquial de San Esteban de Leces, en Ribadesella, tras un multitudinario funeral que abarrotó la iglesia del pueblo y sus inmediaciones.

Cerca de una veintena de camiones, con crespones negros en el frontal, acompañaron el cortejo fúnebre desde el tanatorio de Ribadesella. Eran de compañeros suyos, de Asturias y Cantabria. Camioneros, que hicieron sonar las bocinas de sus vehículos cuando el féretro entró en el templo. Emotivo.

La llegada del féretro con los restos de Miguel Ángel Cambiella a San Esteban de Leces. / Ramón Díaz

El transportista riosellano falleció este viernes, mientras conducía su camión por la Autovía del Cantábrico, a la altura de Llanes. A falta de los resultados de la autopsia, todo indica que sufrió una indisposición y falleció por causas naturales, tal y como ha señalado la Guardia Civil

"Compañero de batallas"

Llevaba "toda la vida en la carretera", rememoraba Jesús García. "Siempre estaba ahí para todo. Era como hay que ser: una persona positiva un mal día lo arreglaba con una broma, con unas risas". No las hubo durante el funeral, y sí tristeza, respeto y un silencio solo roto por el homenaje de sus compañeros. Miguel Ángel Cambiella, que había cumplido 55 años veinticuatro horas antes de su fallecimiento, que deja viuda, Mayte Peláez, y dos hijas, Esther y Marta. Le sobrevive también su madre, María Josefa Corteguera Candosa.

Varios de los camiones que participaron en el cortejo fúnebre. / Ramón Díaz

Otro de sus compañeros de ruta, Luis Cereijido Fernández, lo recordaba no solo como un gran profesional de la carretera, sino como un "compañero de batallas". "Era una persona muy trabajadora. Estuve treinta años en la carretera y fuimos compañeros de desayunar, comer, cena, viajar…", comentaba.

"Derrochaba felicidad"

Lo que más destacaba de su amigo es su inusual capacidad para irradiar alegría en un gremio a menudo castigado por la soledad y el estrés. "La mayoría de los camioneros estamos a menudo quemados, amargados, pero él era todo lo contrario: derrochaba felicidad por todos los lados", rememoraba Cereijido.

Algunos de los camiones que acompañaron a Miguel Ángel Cambiella en su último viaje, junto a la iglesia de San Esteban de Leces. / Ramón Díaz

"Era una persona superfeliz, alegre, muy campechano, amigo de todo el mundo", insiste Cereijido, que subraya también su amor por los animales (tenía caballos, vacas...). "Era muy buen compañero, y en este caso es la realidad, no es por decir algo bueno", insistía el transportista.

"Asturiano de pura cepa"

Luis Cereijido evocaba la imagen más habitual de Miguel Ángel: "Siempre con su puro". Un hombre sencillo, de raíces profundas, al que su compañero y amigo definía como un hombre "de pueblo-pueblo" y "asturiano de pura cepa, muy buena gente".

Varios de los camiones que participaron en el cortejo fúnebre, llegando a San Esteban de Leces. / Ramón Díaz

El azar quiso que uno de los últimos recuerdos felices fuera en su caso reciente, lejos de las cabinas de los camiones. "Todavía nos encontramos este año de vacaciones en Sangenjo", comentaba Cereijido, afectado por la inesperada pérdida de quien fuera colega y amigo.

Noticias relacionadas

Hermano fallecido

Se da la circunstancia de que un hermano de Miguel Ángel Cambiella, Manuel Antonio, falleció también en la carretera. Fue en 2013, cuando contaba solo 39 años de edad, mientras conducía una moto de forma reglamentaria en la carretera que une Villaviciosa con Infiesto, a la altura de Cabranes, como consecuencia de una acción indebida del conductor de un turismo, que tiempo después fue condenado a dos años de prisión. El padre del camionero riosellano también falleció hace un par de años.