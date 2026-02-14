Homenaje en Ribadesella a Moisés Fernández y Jesús Amas: "Son ciudadanos ejemplares"
Reconocimiento a los dos voluntarios por su labor desinteresada y constante en favor de la comunidad y por su absoluta disposición a la ayuda en cualquier situación
El alcalde de Ribadesella, Paulo García, ha entregado un pin de plata con el escudo de Ribadesella a dos voluntarios de la agrupación local de Cruz Roja. Se trata de un reconocimiento a dos riosellanos, Moisés Fernández Corrales y Jesús Amas Valdés, por su “labor desinteresada y constante en favor de la comunidad y por su absoluta disposición a la ayuda en cualquier situación” que se les necesite.
Los dos voluntarios cuentan en su haber con su participación en numerosos rescates acuáticos, entre otras muchas situaciones en las que colaboran. El último fue el de un velero francés y sus tres tripulantes el pasado diciembre, en unas condiciones completamente adversas, de noche y con un gran oleaje. La embarcación había quedado varada en el rompiente de la playa y ellos jugaron un papel fundamental en esta complicada situación, que atendieron desde el agua.
Labor desinteresada
“Este reconocimiento es por esa acción y por tantas otras que ambos llevan a sus espaldas. Son ciudadanos ejemplares y queríamos tener este detalle con ellos, como reconocimiento a la importante labor que desempeñan de forma desinteresada como voluntarios, en favor de la comunidad y su buena disposición para echar una mano en cualquier momento”, comentó el alcalde.
Paulo García ha estado acompañado por el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso y el presidente de Cruz Roja de Ribadesella, Alejandro Barrero.
