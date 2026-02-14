Llanes concluye la construcción de varias instalaciones ganaderas en el monte del Ríu de Nueva

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la concejalía de Agroganadería, acaba de concluir la construcción de una nueva balsa ganadera y de dos abrevaderos en el paraje de Texedín, dentro del Monte de Utilidad Pública 363 “Ríu de Nueva”, en el entorno de las localidades de Rinsena y Llamigu, parroquia de Nueva. Unos trabajos que habían sido adjudicados en 65.824 euros a Asturias Forestal Sociedad Cooperativa.

Esta actuación se abordó a petición de la Junta Ganadera Local de la Zona 8, correspondiente a las parroquias de Nueva, Pría, Hontoria y Los Carriles, dado que durante la época estival uno de los principales problemas de los ganaderos del área de Texedín es la falta de agua para abrevar al ganado.

Así, con el fin de contribuir al mantenimiento del pastoreo, el Ayuntamiento de Llanes proyectó la creación de esta nueva balsa ganadera, que recogerá las aguas pluviales y las distribuirá a los dos bebederos para dar servicio a los ganaderos de los pueblos de Llamigu y Rinsena, y de la zona en general.

Capas impermeailizantes

La construcción de la nueva balsa de Texedín ha supuesto el acondicionamiento de una superficie de 768,20 metros cuadrados, de los que 536,51 metros cuadrados corresponden a la propia balsa, siendo su perímetro de 85,37 metros. Para su ubicación se aprovechó una depresión natural, que ofrecía la posibilidad de crear la balsa sin necesidades de excavación. Esta depresión alcanza una profundidad media de 2,79 metros dejando un volumen final medio de 384,42 metros cúbicos3, por lo que podría abastecer durante 3 meses sin lluvias a 214 cabezas de ganado que consumieran de media 20 litros al día.

El bebederu construido en el monte del Ríu de Nueva. / Ayuntamiento de Llanes

Los trabajos se iniciaron con el acondicionamiento del terreno base de la balsa, abriendo, además, una zanja de 0,4x0,4 metros en el perímetro de la balsa para lastrar las capas impermeabilizantes. Una vez acondicionado el terreno se procedió a la impermeabilización de la balsa mediante una capa de geotextil sobre el que se instalaron las láminas de poliolefina soldadas. Tras su colocación, se rellenó la zanja con piedra de la zona y se hormigonó para asegurar el geotextil; una vez seco el hormigón, se ha cubierto con tierra vegetal para que no impacte visualmente en la naturaleza de la zona. Además, se colocará en la parte superior del talud de la balsa una malla de plástico para facilitar la salida de los pequeños anfibios de la balsa.

Boyas de cierre

De la balsa salen dos conducciones de tubería hacia los dos nuevos bebederos, situados a una distancia de 60,51 metros hacia el suroeste y de 185,28 metroshacia el sureste de la balsa. Tanto los abrevaderos como la balsa cuentan con boyas de cierre para evitar la pérdida de agua.

Por último, se acometió el cerramiento de la zona perimetral de la balsa, para evitar la entrada de animales. El cierre está constituido por 1,50 metros de malla simple anclada en postes de madera de castaño de 2,0 metros de altura y un diámetro de 10 centímetros, colocados a una distancia de 3 metros entre ellos.

Noticias relacionadas

Esta actuación se enmarca en el "Convenio de colaboración de actividades para la defensa contra incendios forestales y el mantenimiento de las infraestructuras rurales", y se engloba en las ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para fomento de la competitividad y forma parte del Plan Estratégico de la PAC de España.