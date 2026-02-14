El vídeo viral de Los Simpson en Asturias: comen fabada, escancian sidra y la lían gorda derribando el puente romano de Cangas de Onís

Los Simpson, la archifamosa familia televisiva de piel amarilla, han estado en Asturias. Eso sí, su viaje ha sido tan rápido como polémico. En un vídeo hecho con inteligencia artificial, Homer Simpson y los suyos comen fabada y cachopo, prueban la sidra, visitan algunos de los lugares más emblemáticos del Principado y la acaban liando, tirando abajo el puente romano de Cangas de Onís, entre otras gamberradas.

El vídeo, que recorre desde hace días los móviles de la región, se ha hecho viral. "Me encanta", "está chulísimo", "muy gracioso" han sido algunas de las reacciones de los asturianos a esta creación tan ingeniosa como simpática.

En el corte, Homer Simpson, su mujer, Marge, y sus tres hijos: Bart, Lisa y Maggie llegan en avión desde su querida Springfield a tierras asturianas. La familia visita Cudillero, Gijón, Oviedo, Covadonga y Cangas de Onís.

Su presencia no pasa inadvertida. Homer, hombre de apetito insaciable, carácter volcánico e irremediable torpeza, acaba con las existencias de sidra, fabada y cachopo, llevando a los restaurantes de Cudillero al cierre. Logra espantar a un oso pardo de un rugido, hace un gesto de cariño no correspondido a la estatua de La Regenta y, para rematar, hunde el puente romano cangués de una pedrada, poniendo al pueblo en pie de guerra.

Mientras tanto, su gamberro hijo Bart perpetra continuas trastadas que son recogidas por la prensa regional. Así, LA NUEVA ESPAÑA informa del pánico que desata el niño en la playa gijonesa de San Lorenzo al disfrazarse de tiburón. En los titulares de la portada se puede leer: "Gamberrada en la playa (un niño se disfraza de tiburón y alarma a todos los bañistas)".

Desquiciado por los alborotos de Los Simpsons, el mismísimo presidente Adrián Barbón apremia a la familia a abandonar Asturias. El avión despega de vuelta a Springfield y el "amarilleado" Barbón suspira aliviado.