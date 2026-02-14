La XXVIII Semana de Montaña de Cangas de Onís ya está en marcha
Este viernes arrancó la XXVIII Semana de la Montaña de Cangas de Onís, que organiza el Grupo de Montaña Peña Santa. Presidido por Fernando Moro, con la presentación de la exposición de fotografía titulada “Escapadas Prestosas”, siendo el ponente Raúl Grajal. La cita a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura, sita en la calle La Cárcel, en la vieja capital del Reino de Asturias.
