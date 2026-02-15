Alfredo Alonso Rivero, designado "Madreñeru mayor" de Ribadesella
La vila celebra "Enredando tradiciones", una singular actividad que incluyó un "pasacalles en madreñes"
LNE
Alfredo Alonso Rivero, "Alfredo el zapateru", fue protagonista destacado de la jornada de ayer en Ribadesella al ser designado "Madreñeru mayor". Fue durante una singular celebración ideada con motivo del Día de San Valentín y dirigida "a los enamorados" del concejo. La actividad llevaba por nombre "Enredando tradiciones" y comenzó al mediodía, en la Plaza Nueva, con la presentación, la apertura de las inscripciones para la posterior yincana, la apertura de la exposición "Madreñas del mundo" y un taller para los más pequeños.
Media hora después comenzó un "pasacalles en madreñes", que recorrió, con los participantes avanzando con este tradicional calzado por las tres plazas de la villa. A la una de la tarde empezó la yincana, que se remató con la entrega de premios a las dos y media de la tarde y, a continuación, con la elección del "Madreñeru mayor". Hubo más, a las seis de la tarde, degustación de fayueles con animación de "pandereteres", y una hora más tarde una conferencia en la Casa de Cultura, que incluyo la presentación deporta de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, a cargo de Ana de Quinto y París González-Albo. Participaron en la celebración el Ayuntamiento de Rbadesella, la asociación "Amigos de Ribadesella", la tertulia "Garabato" y la Sociedad Etnográfica de Ribadesella.
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón