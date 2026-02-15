Alfredo Alonso Rivero, designado "Madreñeru mayor" de Ribadesella

Alfredo Alonso Rivero, "Alfredo el zapateru", fue protagonista destacado de la jornada de ayer en Ribadesella al ser designado "Madreñeru mayor". Fue durante una singular celebración ideada con motivo del Día de San Valentín y dirigida "a los enamorados" del concejo. La actividad llevaba por nombre "Enredando tradiciones" y comenzó al mediodía, en la Plaza Nueva, con la presentación, la apertura de las inscripciones para la posterior yincana, la apertura de la exposición "Madreñas del mundo" y un taller para los más pequeños.

Media hora después comenzó un "pasacalles en madreñes", que recorrió, con los participantes avanzando con este tradicional calzado por las tres plazas de la villa. A la una de la tarde empezó la yincana, que se remató con la entrega de premios a las dos y media de la tarde y, a continuación, con la elección del "Madreñeru mayor". Hubo más, a las seis de la tarde, degustación de fayueles con animación de "pandereteres", y una hora más tarde una conferencia en la Casa de Cultura, que incluyo la presentación deporta de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, a cargo de Ana de Quinto y París González-Albo. Participaron en la celebración el Ayuntamiento de Rbadesella, la asociación "Amigos de Ribadesella", la tertulia "Garabato" y la Sociedad Etnográfica de Ribadesella.