Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Alfredo Alonso Rivero, designado "Madreñeru mayor" de Ribadesella

La vila celebra "Enredando tradiciones", una singular actividad que incluyó un "pasacalles en madreñes"

Ribadesella celebra una singular jornada de actividades en torno a les madreñes

Ribadesella celebra una singular jornada de actividades en torno a les madreñes

Ver galería

Ribadesella celebra una singular jornada de actividades en torno a les madreñes / L. M.

LNE

Ribadesella

Alfredo Alonso Rivero, "Alfredo el zapateru", fue protagonista destacado de la jornada de ayer en Ribadesella al ser designado "Madreñeru mayor". Fue durante una singular celebración ideada con motivo del Día de San Valentín y dirigida "a los enamorados" del concejo. La actividad llevaba por nombre "Enredando tradiciones" y comenzó al mediodía, en la Plaza Nueva, con la presentación, la apertura de las inscripciones para la posterior yincana, la apertura de la exposición "Madreñas del mundo" y un taller para los más pequeños.

Media hora después comenzó un "pasacalles en madreñes", que recorrió, con los participantes avanzando con este tradicional calzado por las tres plazas de la villa. A la una de la tarde empezó la yincana, que se remató con la entrega de premios a las dos y media de la tarde y, a continuación, con la elección del "Madreñeru mayor". Hubo más, a las seis de la tarde, degustación de fayueles con animación de "pandereteres", y una hora más tarde una conferencia en la Casa de Cultura, que incluyo la presentación deporta de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, a cargo de Ana de Quinto y París González-Albo. Participaron en la celebración el Ayuntamiento de Rbadesella, la asociación "Amigos de Ribadesella", la tertulia "Garabato" y la Sociedad Etnográfica de Ribadesella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  4. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  5. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  6. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

“El Baluarte” cierra su ciclo de presentaciones en Cudillero ante más de un centenar de personas

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

El arquitecto Javier Calzadilla analiza la demografía de Asturias: "Hay concejos en los que, por cada niño, hay diez mayores de 65 años; es tremendo"

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

El imposible control en el puerto asturiano de los "mayorinos" con cada temporal de invierno: "La gente no se da cuenta de que el Angliru es verdaderamente peligroso"

¿Por qué la primera ministra nipona arrasa entre los jóvenes?

Tracking Pixel Contents