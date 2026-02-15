El bar que arrasa en un pueblo de Asturias con platos de cuchara a 5 euros y fiestas a golpe de acordeón, piano y canciones de chigre

La Maléfica, el bar que ha impulsado el artista Rodrigo Cuevas, está de moda en Asturias. Ubicado en la localidad de Infiesto (Piloña), a 40 minutos de Oviedo, este chigre está arrasando por su comida casera, con platos de cuchara principalmente, pero sobre todo por su ambiente. En La Maléfica no hay televisión; hay piano y guitarra. Y lo mismo montan una conga al ritmo de un acordeón que una fiesta con canciones de chigre. "Aquí hay folixa de la buena y el mejor ambiente que se pueda encontrar", aseguran quienes ya han estado en este singular local.

La Maléfica abrió sus puertas el pasado 15 de diciembre como una extensión de La Benéfica, el otro gran proyecto de Rodrigo Cuevas en Infiesto. Un teatro que busca acercar la cultura a los pueblos. En Piloña, los vecinos están encantados con ambas iniciativas. Aseguran que les ponen "en el mapa" y que tanto el chigre como la asociación cultura llena de vida el concejo, atrayendo también a gente de fuera.

Menús caseros

Detrás de la barra de La Maléfica están Antía Seijas, Momo O'Sullivan, David Siguero, Sergio Galán y Cristina Moreno. A las mesas llevan "comida muy casera". "Tenemos pote asturiano, lentejas, patatas a la riojana… es un menú de cuchara”, asegura David, que se encarga de planificarlo junto a Yolanda González, la cocinera. Todos los platos se elaboran con productos de proximidad. "Las compras se hacen aquí", en el propio concejo, recalca Cristina.

El bar, que ofrece el plato del día por 5 euros, abre de jueves a lunes, adaptándose al pulso del pueblo y al mercado de los lunes en Infiesto. A partir de las 20:00, jueves, viernes y sábados; y de 12:00 a 17:00, sábado, domingo y lunes.

Programación de actividades

Las fiestas que se montan en La Maléfica responden a una programación pensada para poner en pie a sus clientes. “Normalmente los viernes están dedicados a la asturianada, canción de tonada, canción de chigre”, detalla David. Los sábados al mediodía apuestan por vermús con música y baile, y en este bar también hay espacio para la improvisación teatral y las presentaciones de libros.