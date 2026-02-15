Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desfile de Carnaval reúne a más de 500 inscritos y abarrota Llanes: todos los premiados

El grupo "El juego del chipirón", de Gijón se impuso en la categoría principal, por delante de "Nueva Era", de Posada, y "JumanLlanes", de la villa

Juan Carlos Rodríguez Gutiérrez

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

El desfile de Carnaval, que sumó más de 500 inscritos, abarrotó la villa de Llanes, donde se dieron cita miles de personas. El premio principal, el de grupos adulto, fue para los gijoneses de "El juego del chipirón"; por delante de "Nueva Era", de Posada de Llanes, y los llaniscos de "JumanLlanes". Hubo también premio en metálico para "La historia interminable", "La mar salá" y "La última corrida!".

"Fareros" se llevó el primer premio en el apartado de pareja adulto, por delante de "El despertar de la esfinge" y "Los animatrónicos". El mejor grupo infantil, a juicio del jurado calificador, fue "Poo los suelos", por delante de "Coco, un poco loco", "Exploradores al dente" y "¡Qué show!". En la categoría de pareja infantil se impusieron "Al agua patos", mientras que fueron segundos "En conserva", y terceros "Dama del zodiaco".

Hubo asimismo premio a la mejor decoración de Antroxu local en comercios y hostelería. Ganó el pub L'Esbardu, y quedaron a continuación, en ese orden, Peluquería MC, La Barrica Blanca y Panaderia Lófer.

