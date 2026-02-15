Un enorme argayo sepulta una carretera de montaña en Ponga: fue de madrugada y no provocó heridos

Un enorme argayo ha sepultado la carretera de Viegu (PO-2, Beleño-San Ignacio), por la que se accede a esta localidad desde la N-625 (carretera del Pontón) en Puente Vidosa. No se han registrado daños personales.

El argayo que corta la carretera de Viegu, en Ponga. / A. G. T.

El vial quedó cortado en la madrugada de este domingo, tras varias semanas de intensas lluvias que han provocado otros desprendimientos menores en diferentes puntos de la comarca oriental.

El argayu que sepultó la PO-2. / A. G. T.

Esta carretera, de titularidad autonómica, fue objeto de una importante mejora hace unos 15 años.

La desprendimiento en la carretera de Viegu, en Ponga. / A. G. T.

El desprendimiento ocurrió en las inmediaciones de Vidosa.