Un enorme argayo sepulta una carretera de montaña en Ponga: fue de madrugada y no provocó heridos

El desprendimiento, que afecta al acceso a Viegu, ocurrió tras varias semanas de intensas lluvias

FOTOS: A. G. T.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Beleño (Ponga)

Un enorme argayo ha sepultado la carretera de Viegu (PO-2, Beleño-San Ignacio), por la que se accede a esta localidad desde la N-625 (carretera del Pontón) en Puente Vidosa. No se han registrado daños personales.

El vial quedó cortado en la madrugada de este domingo, tras varias semanas de intensas lluvias que han provocado otros desprendimientos menores en diferentes puntos de la comarca oriental.

Esta carretera, de titularidad autonómica, fue objeto de una importante mejora hace unos 15 años.

El desprendimiento ocurrió en las inmediaciones de Vidosa.

