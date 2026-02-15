El riosellano Walter Bouzán Sánchez, distinguido en la Gala Nacional de Piragüismo con el Premio Leyenda-2024

El piragüismo español celebró su gran cita anual ayer, sábado, en el Palacio de Congresos de Gijón para disfrutar de su Gala Nacional de Piragüismo que ha celebrado su cuadragésima edición Evento en el que se entregaron los premios a los mejores palistas de las temporadas 2024 y 2025, dos años históricos para nuestro deporte, ya que en 2024 se consiguió el hito de ser la federación olímpica española con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos y, en 2025, se lograron unos resultados sobresalientes en las dos disciplinas olímpicas.

El inicio de la gala se saldó con la entrega de los premios a los mejores equipos de la RFEP. En 2024 los merecidos ganadores fueron la pareja formada por Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno, flamantes medallistas de bronce en el C2 500 en París 2024. El premio del pasado curso fue para la embarcación del K-4 500 metros femenino de la gijonesa Sara Ouzande, la coañesa Lucía Val, la extremeña Estefanía Fernández y la valenciana Bárbara Pardo que, por primera vez en la historia, consiguieron el título de campeonas del mundo en Milán en dicha embarcación y distancia.

Los premios a los mejores entrenadores fueron para el emeritense Julio Moreno Prieto y Selma Palacín en 2024. Él, como técnico de la selección Paracanoe que consiguió sacar lo mejor de Juan Antonio Valle, campeón de Europa y del mundo en KL3. Selma, por ser una entrenadora polivalente liderando proyectos en maratón, barco dragón, sprint, aguas bravas, SUP y paracanoe. Los galardones a los técnicos del pasado curso fueron para Joaquín Delgado, por su trabajo con las mujeres del K4 500 y Laura Pedruelo, mientras que el premio a mejor entrenadora de 2025 recayó en Sonia Molanes, fue la artífice de que el paracanoe español clasificara a seis deportistas para los Juegos Paralímpicos de París.

Los ‘Trofeos Dingonatura’ a los mejores palistas paracanoe recayeron en Araceli Menduíña y Juan Antonio Valle, ambos fueron cuartos en los Juegos Paralímpicos de París en KL3, pero los dos se proclamaron campeones de Europa y, en el mundial, Valle logró el oro, y Araceli volvió a ser cuarta. En cuanto al año 2025, Inés María Felipe, subcampeona de Europa en VL2, y Adrián Mosquera, bronce en el europeo de VL3, se llevaron los entorchados.

En esta XL Gala Nacional, presidida por el parragués Javier Hernanz Agüeria, también se entregaron los premios a los más jóvenes del piragüismo nacional, ‘Trofeo Iberdrola’, en categoría femenina, y ‘Trofeo Tecozam’, en la masculina. La praviana Yaiza Novo se llevó el galardón a la mejor fémina Junior de 2024, gracias a las cuatro medallas conseguidas en los europeos y mundiales, mientras que los otros tres premios fueron para el Slalom Olímpico; Faust Clotet como mejor Junior de 2024 y Anna Simona y Oier Díaz como los mejores de 2025, destacando entre sus logros que los tres obtuvieron títulos de campeones mundiales.

En la categoría Sub 23, los mejores de 2024 fueron Viktoria Yarchevska, por su medalla de bronce en el mundial de Samarcanda, y Pau Echaniz merced a su tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París. Los galardonados del año 2025 fueron Álex Graneri, con cuatro medallas en competiciones internacionales, y Angels Moreno con seis entre mundiales, europeos y copas del mundo.

En estos dos últimos años también se han vivido en el piragüismo hechos notorios que han merecido el reconocimiento con el premio a los Valores Humanos. Los asturianos José Ramón Figaredo, Mario Valdés y Miguel Pedrayes salvaron la vida de Pepe Rodríguez en Trasona (Corvera) en 2024, y el premio de 2025 fue para Martín Jácome y Daniel Ros; ambos renunciaron a la plaza en el mundial de Milán en favor de Pablo Graña, después de que este último cayera al agua a escasos metros de meta cuando lideraba la prueba selectiva del C1 200.

El momento cumbre de la gala, llegó con la entrega de los ‘Trofeos Asturias Paraíso Natural’ a los mejores palistas. El premio de 2024 fue para Antía Jácome, que a sus dos diplomas olímpicos de París 2024, hay que sumar las cuatro medallas internacionales. En la categoría masculina, Marcus Cooper Walz, que sumó en París 2024 su tercera medalla olímpica en la prueba del K4 500, se coronó como el mejor del año.

Los trofeos de la temporada 2025 fueron para la canoísta Viktoria Yarchevska, que logró ocho medallas internacionales, mientras que, en categoría masculina, el segoviano David Llorente, que se proclamó como el primer campeón del mundo de la historia de Kayak Cross Contrarreloj, recogió el premio como el mejor palista del pasado año.

Además, en la Gala, que contó con la asistencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, entre otras autoridades y personalidades, se entregaron los ‘Premios Leyenda’ que se fueron a parar a las manos de Sonia del Carmen Martínez, el riosellano Walter Bouzan Sánchez (Club Piragüismo El Sella), Mercedes y Mª Asunción Muñoz Gago y Pedro Areal.

Los que también tuvieron su reconocimiento fueron los árbitros españoles, siendo premiados como los mejores de 2024 Jesús Santiago Gómez y Bárbara Vázquez y, los de 2025, Cesar Cea y la asturiana Delia Merayo.

La gala concluyó con dos emotivas entregas, la de la placa a los cuatro componentes del K-4 1000 (Herminio Menéndez, Chema Esteban Celorrio, López Díaz-Flor y Ramos Misioné) que lograron la primera medalla olímpica de la historia del piragüismo en conmemoración de los 50 años de Montreal 76. Y una segunda entrega a José Ramón López Díaz-Flor, que se ha jubilado recientemente, y se le rindió un pequeño homenaje por su trayectoria al frente de la residencia Joaquín Blume.

Lista completa de premiados

2024

Mejor entrenador 2024 – ‘Trofeo José Montes’: Julio Moreno Prieto

Mejor entrenadora 2024: Selma Palacín Artigosa

Mejor árbitro 2024 – ‘Trofeo Jacinto Regueira’: Jesús Santiago Gómez

Mejor árbitra 2024 – ‘Trofeo María Esther Díez’: Bárbara Vázquez Torres

Premio Valores Humanos 2024: Jose Ramón Figaredo/ Mario Valdés/Miguel Pedrayes

Mejor Equipo RFEP 2024: C2 500 (Diego Domínguez Martín y Joan Antoni Moreno Benassar)

Premio Promesa Junior Femenino ‘Trofeo Iberdrola’ 2024: Yaiza Novo Fernández

Premio Promesa Junior Masculino ‘Trofeo Tecozam’ 2024: Faust Clotet Juanmarti

Premio Sub 23 Femenino ‘Trofeo Iberdrola’ 2024: Viktoriia Yarchevska

Premio Sub 23 Masculino ‘Trofeo Tecozam’ 2024: Pau Echaniz Pal

Premio Leyenda Femenino 2024: Sonia del Carmen Martínez García

Premio Leyenda Masculino 2024: Walter Bouzán Sánchez

Mejor Paracanoe Femenino ‘Trofeo Dingonatura’ 2024: Araceli Menduiña

Mejor Paracanoe Masculino ‘Trofeo Dingonatura’ 2024: Juan Antonio Valle

Mejor Piragüista Femenina ‘Trofeo Asturias Paraíso Natural’ 2024: Antía Jácome Couto

Mejor Piragüista Masculino ‘Trofeo Asturias Paraíso Natural’ 2024: Marcus Cooper Walz

2025

Mejor entrenador 2025 – ‘Trofeo José Montes’: Joaquín Delgado Caballero

Mejor entrenadora 2025: Sonia Molanes Costa

Mejor árbitro 2025 – ‘Trofeo Jacinto Regueira’: Cesar Cea Domínguez

Mejor árbitra 2025 – ‘Trofeo María Esther Díez’: Delia Merayo López

Premio Valores Humanos 2025: Martin Jácome Couto y Daniel Ros

Mejor Equipo RFEP 2025: K4 500 (Sara Ouzande Iturralde, Estefanía Fernández González, Lucía Val Cerdeira y Bárbara Pardo Más)

Premio Promesa Junior Femenino ‘Trofeo Iberdrola’ 2025: Anna Simona Salmerón

Premio Promesa Junior Masculino ‘Trofeo Tecozam’ 2025: Oier Díaz Etxebeste

Premio Sub 23 Femenino ‘Trofeo Iberdrola’ 2025: Angels Moreno Benassar

Premio Sub 23 Masculino ‘Trofeo Tecozam’ 2025: Álex Graneri Larrea

Premio Leyenda Femenino 2025: Mercedes Muñoz Gago y María Asunción Muñoz Gago

Premio Leyenda Masculino 2025: Pedro Areal Abreu

Mejor Paracanoe Femenino ‘Trofeo Dingonatura’ 2025: Inés María Felipe

Mejor Paracanoe Masculino ‘Trofeo Dingonatura’ 2025: Adrián Mosquera Rial

Mejor Piragüista Femenina ‘Trofeo Asturias Paraíso Natural’ 2025: Viktoria Yarchevska

Mejor Piragüista Masculino ‘Trofeo Asturias Paraíso Natural’ 2025: David Llorente Vaquero