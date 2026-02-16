Más de 500 disfraces "invaden" Ribadesella: la lista completa de ganadores
En la categoría principal, adultos grupos/carrozas, ganó "Nueva Era", de Posada la Vieya (Llanes)
Más de 500 inscritos desfilaron este domingo, por las calles de Ribadesella, que se llenaron de público para disfrutar de todas las propuestas participantes en el Carnaval 2026. El ganador de la categoría principal, Adultos grupo/carrozas, fue "Nueva Era", de Posada la Vieya (Llanes).
Los premiados fueron:
INFANTIL
Individuales/ Parejas
- Pandora (Nueva)
- Al Agua Patos (Balmori)
- Reina de Corazones (Llanera)
Grupos/Carrozas
- Coco un poco loco (Llanes)
- Caza Fantasmas (Ribadesella)
- Avestruces a la Moda (Ribadesella)
ADULTOS
Individuales/Parejas
- El despertar de la esfinge (Siero)
- La Reina del Portiellu (Ribadesella)
- Caja Musical (Cangas de Onís)
Grupos/Carrozas
- Nueva Era (Posada la Vieya)
- Autolavado Sella (Ribadesella)
- La Mar Salá (Potes)
Asociaciones/Clubes/Comisiones de fiestas.
- Hijos del Quinto Sol (San Miguel del Cobayu).
- Danza del León Chino (Toriellu)
- Qué bien nos conservamos (Asociación de Vecinos del Cobayu)
Categoría Especial Charangas
- Akelarre (Gijón)
Premio Especial Bares y Restaurantes
- Sidrería La Nansa- El Puente Sella-do
Premio Especial Antroxu
- La Reina del Portiellu
Los participantes llegaron desde diferentes puntos de Asturias y Cantabria. Tras la entrega de premios actuó el DJ Vas Bailar y el Grupo "Tekila".
