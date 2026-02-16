El cocinero madrileño que vino de Catar y montó en una idílica aldea asturiana un restaurante que ha sido premiado con un Sol Repsol: "Quiero hacer la mejor cocina, mientras soy feliz aquí"
Todos sus menús siguen "un hilo conductor", con el vegetal como protagonista, e incorporan recetas de las paisanas del pueblo
El madrileño Carlos Gallego era cocinero en Doha (Catar) cuando su hermano José Antonio se trasladó a Asturias para abrir un hotel en una aldea de Cabranes. "Yo le asesoraba y le mandaba ideas desde allí para darles un menú a los clientes que se hospedaban. Poco a poco tuvo mucho éxito la cocina y acababa yendo más gente por la comida que por dormir. Así que decidí venirme", recuerda el chef.
Fue así como empezó a construirse el éxito del restaurante "Los Llaureles", en Torazo, ganador hace un año de un Sol de la prestigiosa Guía Repsol. Con ocho mesas para 18 comensales, un único turno de comidas y un solo menú degustación (sobre 70 euros) con gran protagonismo de las verduras, en este estabalecimiento hostelero parece que el tiempo se detiene. Se encuentra en un idílico pueblo asturiano, en plena Comarca de la Sidra, y con un comedor que se asoma a un paisaje de ensueño formado por prados, valles frondosos y bosques autóctonos.
Carlos Gallego se formó con el conocido Sergi Arola. “Con ese bagage y el paisaje rural y silencioso como fondo arrima audacias como el taco de lemon pie, muestras de orgullo identitario con el gazpacho de manzana, y juegos y trampantojos como el cordero Rocher”, asegura la Guía Repsol. La meta de Carlos Gallego, según contó recientemente en una entrevista, es "hacer la mejor cocina posible, mientras seguimos siendo felices aquí".
Uno de los pueblos más bonitos de España
Su hermano José Antonio se enamoró de la belleza de "uno de los pueblos más bonitos de España" y Pueblo Ejemplar de Asturias 2008, Torazo, donde abrió un alojamiento rural, también de nombre Los Llaureles. "Aquí hemos encontrado nuestro camino", dicen.
Así son los menús
Según el cocinero, todos los menús de Los Llaureles "siguen un hilo conductor". El actual se llama "Indomito". Con un precio de 70 euros, siempre servido bajo reserva, incluye cocido, marea, ceviche Andrés, chawanmushi encebollado, merluza, viaje a Alaska, puerro y ceniza, cococha y manitas, royal de carrillera, interludio, tailandia y bosque. Cada plato es explicado por el chef a través de una preciosa lámina pintada a mano.
Recetas del pueblo
En Los Llaureles también cocinan incorporando las recetas tradicionales del pueblo. Para Carlos, su cocina es como "un lienzo en blanco". "Empiezo de cero y recojo ideas de las paisanas del pueblo, tan pronto versiono la boroña de Torazo como incluyo una receta con ortigas que me cuentan. Todo eso, influido por lo que aprendo en mis viajes, observaciones o cursos es la cocina de Los Llaureles", cuenta.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía