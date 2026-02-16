El cocinero madrileño que vino de Catar y montó en una idílica aldea asturiana un restaurante que ha sido premiado con un Sol Repsol: "Quiero hacer la mejor cocina, mientras soy feliz aquí"

El madrileño Carlos Gallego era cocinero en Doha (Catar) cuando su hermano José Antonio se trasladó a Asturias para abrir un hotel en una aldea de Cabranes. "Yo le asesoraba y le mandaba ideas desde allí para darles un menú a los clientes que se hospedaban. Poco a poco tuvo mucho éxito la cocina y acababa yendo más gente por la comida que por dormir. Así que decidí venirme", recuerda el chef.

Fue así como empezó a construirse el éxito del restaurante "Los Llaureles", en Torazo, ganador hace un año de un Sol de la prestigiosa Guía Repsol. Con ocho mesas para 18 comensales, un único turno de comidas y un solo menú degustación (sobre 70 euros) con gran protagonismo de las verduras, en este estabalecimiento hostelero parece que el tiempo se detiene. Se encuentra en un idílico pueblo asturiano, en plena Comarca de la Sidra, y con un comedor que se asoma a un paisaje de ensueño formado por prados, valles frondosos y bosques autóctonos.

Carlos Gallego se formó con el conocido Sergi Arola. “Con ese bagage y el paisaje rural y silencioso como fondo arrima audacias como el taco de lemon pie, muestras de orgullo identitario con el gazpacho de manzana, y juegos y trampantojos como el cordero Rocher”, asegura la Guía Repsol. La meta de Carlos Gallego, según contó recientemente en una entrevista, es "hacer la mejor cocina posible, mientras seguimos siendo felices aquí".

Uno de los pueblos más bonitos de España

Su hermano José Antonio se enamoró de la belleza de "uno de los pueblos más bonitos de España" y Pueblo Ejemplar de Asturias 2008, Torazo, donde abrió un alojamiento rural, también de nombre Los Llaureles. "Aquí hemos encontrado nuestro camino", dicen.

Así son los menús

Según el cocinero, todos los menús de Los Llaureles "siguen un hilo conductor". El actual se llama "Indomito". Con un precio de 70 euros, siempre servido bajo reserva, incluye cocido, marea, ceviche Andrés, chawanmushi encebollado, merluza, viaje a Alaska, puerro y ceniza, cococha y manitas, royal de carrillera, interludio, tailandia y bosque. Cada plato es explicado por el chef a través de una preciosa lámina pintada a mano.

La carta de presentación de uno de los platos del menú / Los Llaureles

Recetas del pueblo

En Los Llaureles también cocinan incorporando las recetas tradicionales del pueblo. Para Carlos, su cocina es como "un lienzo en blanco". "Empiezo de cero y recojo ideas de las paisanas del pueblo, tan pronto versiono la boroña de Torazo como incluyo una receta con ortigas que me cuentan. Todo eso, influido por lo que aprendo en mis viajes, observaciones o cursos es la cocina de Los Llaureles", cuenta.