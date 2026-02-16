Ni vacas ni toros ni xatos: la enfermedad de la piel de las reses obliga a celebrar la Feria de Corao, en Cangas de Onís, sin ganado bovino

La Feria de Corao del próximo 3 de marzo tendrá que celebrarse sin ganado bovino. No habrá, por tanto, ni vacas, ni toros, ni xatos (terneros), según ha informado el Ayuntamiento de Cangas de Onís. El moltivo es la reciente resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias que prohibe la celebración de ferias, concursos o certámenes que impliquen la concentración de ganado bovino procedente de distintas explotaciones.

Esta medida preventiva responde a la actual situación sanitaria y tiene como objetivo evitar riesgos relacionados con la dermatosis nodular contagiosa, conocida popularmente como "enfermedad de la piel de las vacas", para reforzar la protección del sector ganadero asturiano.

Apoyo al sector ganadero

"Por tanto, en la próxima Feria de Corao, prevista para el martes 3 de marzo de 2026, no podrán participar reses bovinas. No obstante, la feria se celebrará con total normalidad para el resto de especies autorizadas, incluyendo ganado equino, ovino y caprino, garantizando el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de control establecidas", han resaltado las autoridades canguesas.

Cartel anunciador de la Feria de Corao del 3 de marzo. / LNE

Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar un mensaje de comprensión y apoyo al sector ganadero, agradeciendo la responsabilidad y colaboración de los profesionales en la aplicación de estas medidas, que buscan salvaguardar la cabaña ganadera y la sanidad animal en el conjunto del Principado.

Sin riesgo para humanos

La Feria de Corao continúa siendo una cita de referencia para el sector primario y un punto de encuentro fundamental para ganaderos y vecinos, adaptándose en esta edición a las circunstancias sanitarias actuales. Para cualquier información adicional, los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Cangas de Onís.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica grave que afecta al ganado bovino, no zoonótica (sin riesgo para humanos), causada por un Capripoxvirus. Es transmitida por insectos, provoca fiebre y nódulos cutáneos, provocando grandes pérdidas económicas.