Ni vacas ni toros ni xatos: la enfermedad de la piel de las reses obliga a celebrar la Feria de Corao, en Cangas de Onís, sin ganado bovino
El evento, previsto para el 3 de marzo y afectado por las restricciones del Principado por la dermatosis nodular, se desarrollará "con normalidad" para el resto de especies autorizadas, incluyendo ganado equino, ovino y caprino
La Feria de Corao del próximo 3 de marzo tendrá que celebrarse sin ganado bovino. No habrá, por tanto, ni vacas, ni toros, ni xatos (terneros), según ha informado el Ayuntamiento de Cangas de Onís. El moltivo es la reciente resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias que prohibe la celebración de ferias, concursos o certámenes que impliquen la concentración de ganado bovino procedente de distintas explotaciones.
Esta medida preventiva responde a la actual situación sanitaria y tiene como objetivo evitar riesgos relacionados con la dermatosis nodular contagiosa, conocida popularmente como "enfermedad de la piel de las vacas", para reforzar la protección del sector ganadero asturiano.
Apoyo al sector ganadero
"Por tanto, en la próxima Feria de Corao, prevista para el martes 3 de marzo de 2026, no podrán participar reses bovinas. No obstante, la feria se celebrará con total normalidad para el resto de especies autorizadas, incluyendo ganado equino, ovino y caprino, garantizando el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de control establecidas", han resaltado las autoridades canguesas.
Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar un mensaje de comprensión y apoyo al sector ganadero, agradeciendo la responsabilidad y colaboración de los profesionales en la aplicación de estas medidas, que buscan salvaguardar la cabaña ganadera y la sanidad animal en el conjunto del Principado.
Sin riesgo para humanos
La Feria de Corao continúa siendo una cita de referencia para el sector primario y un punto de encuentro fundamental para ganaderos y vecinos, adaptándose en esta edición a las circunstancias sanitarias actuales. Para cualquier información adicional, los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Cangas de Onís.
La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica grave que afecta al ganado bovino, no zoonótica (sin riesgo para humanos), causada por un Capripoxvirus. Es transmitida por insectos, provoca fiebre y nódulos cutáneos, provocando grandes pérdidas económicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción